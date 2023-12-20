經典色情片《艾曼妞》重拍　娜奧美屈絲加盟來港取景

70年代荷里活經典色情片《艾曼妞》（Emmanuelle）近日被法國女導演Audrey Diwan重拍成新版，法國女星Noémie Merlant擔任女主角飾演艾曼妞。而澳洲女星娜奧美屈絲（Naomi Watts）近日亦宣告加盟。

暫時未知娜奧美將在片中飾演那個角色，除了她之外，《怪奇物語》（Stranger Things）男星Jamie Campbell Bower 、中國女星黄恰恰以及香港演員都會參與演出。電影公司亦率先公開首張劇照，照片中「艾曼妞」Noémie Merlant全裸臥在床上。影片將在香港及巴黎取景。

《艾》是根據同名小說改編，故事環繞主角艾曼妞的連串性幻想，影片曾於1974年被拍成電影，荷蘭女星施維亞姬絲桃（Sylvia Kristel）因而走紅，影片當年大受歡迎共拍過6集電影。其中第2集故事講述艾曼妞從泰國坐輪船到香港與丈夫會面。電影在香港多處地方取景，「艾曼妞」當年來港拍攝引起一番哄動，片中出現不少香港風貌，包括珍寶海鮮舫、馬球會，以及維多利亞港上的中式漁船等。施維亞於2012年因癌病去世，終年60歲。由於《艾》當年大受歡迎，1977年狄波拉亦拍過《香港艾曼妞》，拉姑在片中更有大膽裸露鏡頭。2022年亦推出過《香港艾曼妞之獸性培慾》，並由已故艷星孫亞莉飾演港版艾曼妞。