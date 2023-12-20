陳煒自封「勤勞的潮州妹」　到南澳海邊捉海膽曬黑晒

藝人陳煒為無綫節目《溜走的真味》擔任嘉賓，自封是「勤勞的潮州妹」的陳煒回到家鄉，認真有「食神」，到埗即享用以潮式生醃方式炮製的瀨尿蝦、膏蟹及龍蝦，感受家鄉「真味」：「蟹膏好滑、龍蝦好爽脆。」其後她與主持林正峰、名廚蕭秀香（三姐）及許美德（德哥）到南澳海邊捉海膽，正峰與煒哥更即開即食海膽「嘗鮮」，再獲三姐特製生醃汁加持，令海膽味道提升一個層次。

陳煒之後又品嘗潮州正宗「魚飯」（又名凍魚），她先後試食以黃花、馬友、紅腳立等海魚炮製的魚飯，讚不絕口：「好鮮，啲肉好滑好嫩！」事後她大談兒時與父親的珍貴回憶：「魚飯係我認識嘅潮州菜之一，我細細個跟爸爸喺街邊打冷，最鍾意就係食魚飯！」

身形甚弗的陳煒受訪時維了歎美食刻意忍口，強調此行未有增磅：「團隊『放飯』時我冇食嘢，留番個肚拍攝時先食！」問到在烈日下拍攝可有曬到膚色變深，她笑說：「我哋捉海膽同出海嗰part拍足一日，真係曬黑咗好多，差啲中暑咁滯，不斷流汗件衫又濕晒。出發前面部有搽防曬，但個身冇搽，當日我着咗件see through衫入面有件背心，以為著長衫長褲冇事，點知曬到入面有背心印。」