聲夢騷︱炎明熹壓軸現身　Chantel自爆服裝店「執笠」

聲夢學員昨晚（21日）在九展舉行《聲夢飛行What We Become Live 2023》演唱會，《聲夢》學員鍾柔美（Yumi）、姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、冼靖峰（Archie）、文凱婷、何晉樂、張馳豪（Aska）、孫漢霖、潘靜文、林智樂、林君蓮、林沚羿、黃奕斌（Hugo）和蔡愷穎，全部清一色着白色衫，逐一Solo自己的歌揭開序幕，唯14欠1，獨欠人氣王炎明熹（Gigi）。

今次演唱會是聲夢由相識至今約第1000日，Chantel短片分享：「以前畀人感覺好惡，但熟落後便知我好Sweet。1000日後我會為自己唱歌，亦為大家唱歌，想用歌聲陪伴大家。」林智樂就自爆有社恐，潘靜文表示1000日後的自己好感恩，好想多謝一個人：「驚頒獎禮無機會上台，我想多謝林智樂，經歷過高高低低，都有佢陪住我，呢份友誼好難得。」智樂叫她不要亂講說話，講笑會傳緋聞。

之後由Yumi、Windy、文凱婷再加Hugo和Archie組成3女2男新跳唱組合，文凱婷講笑3個女仔好像跳舞街，Hugo和Archie今年參加了《亞洲超星團》，Archie表示無想過自己可以在台上跳舞。期間發生小插曲，Aska與林君蓮合唱《雌雄同體》時，Aska的咪突然失靈無聲，但他不知情仍繼續唱，結果靜音了幾秒。

演唱會至晚上10:30，Gigi終於壓軸出場，獻唱《新聞女王》主題曲《Crystal Clear》及跳唱《Little Magic》，掀全晚高潮，Gigi表示是首次現場唱《Crystal Clear》，並透露普通話版已上網，之後她為自己拉票說：「好怕醜，第一次拉票，希望音樂頒獎禮大家可以投《Little Magic》。」並希望所有人都好似演唱會主題What we become，並祝大家健健康康，開開心心，每日進歩，做一個善良的人。

Encore環節，Gigi企C位，終於15個齊人，大合唱《拼圖》時，Chantel和Windy感動落淚，唱畢大批粉絲湧前獻花，群情洶湧，潘靜文講笑：「現場好似行花市咁。」之後突然推出蛋糕，唱生日歌慶祝Yumi 17歲正日生日，Yumi大感驚喜表示感恩有大家陪住她成長，感到難忘。最後大合唱《造夢時學會飛行》作謝幕。

完騷後受訪，Yumi被問到生日願望是否想After Class再合體開騷？她覺得After Class開騷或單獨開騷都可以考慮，但要等公司安排。她表示：「心裏面After Class係永遠合體，永遠一齊，我嘅生日願望無論係…」Gigi即殊了一聲阻止：「講出嚟就唔靈。」十分搞笑。

至於Windy和Chantel齊變喊包，Windy稱因看到台下的應援牌回想起第一次聲夢騷時的情景，有機會團聚好大感慨。Chantel表示看到Windy落淚受感染，提到Chantel與友人設計的服裝被指跟內地網購平台撞款，Chantel亦有留意，但指物料不一樣，戲言：「聽日都執笠，因為本身只做3日。」又指賣得的收入會全數捐作慈善。提到Gigi的社交平台的工作聯絡方法，突然改為個人電郵帳號，她解釋新的聯絡方法更為直接，並透露跟公司合約年期還有「漫步人生路」般長。