馬國明下年先度蜜月　與湯洛雯努力造人：最多生兩個

視后佘詩曼、馬國明及高海寧等一眾《新聞女王》演員晚上（22日）齊集澳門，出席《新聞女王結局夜—女王終極直播》。剛與湯洛雯在泰國完成婚禮的馬國明，以一身粉藍色西裝現身，他笑言要賺錢養家，因此盡快復工：「男人要賺錢養家，我係打工仔唔係富二代。（唔使度蜜月？）遲啲補番畀老婆，老婆想睇北極光，睇吓下年劇同劇之間有冇時間計劃一下。」問他是否要努力賺奶粉錢？他坦言與太太也沒有壓力：「隨緣啦！（喺泰國冇努力造人？）呢啲唔講啦，總之大家都好樂意，如果有都會欣然接受上天賜嘅禮物。（生幾個？）唔會太多，最多兩個，驚分唔到時間教，都係一個起兩個止。」

談到婚禮上很多好友也被感動落淚，他卻表示與老婆湯洛雯沒有哭：「老婆忍到，我係開心多過喊。（邊個場面最難忘？）好多，跳舞囉，大家知我不嬲好抗拒跳舞，但婚禮隻舞係第一次覺得享受，可能當時氣氛令到成件事好靚，我諗我真係人生第一次覺得享受，雖然唔係跳得好，因為自己根基有限，但冇我以前跳舞咁樣抗拒，台慶跳舞，我自己心裏面都有少少抗拒，因為跳得唔好。」問到外父對他有何叮囑？他指也是大家開開心心，要互相忍讓之類，又笑言終於等到太太稱他做老公：「佢一直都唔肯叫，話結咗婚先叫，依家都幾爽，好Sweet，聽到呢個稱呼都開心。（今日唔戴結婚戒指？）我驚跌咗畀老婆鬧，所以尋日攞咗去改，好驚唔見，實畀人鬧，自己都唔好意思。（買過一隻？）意義都唔同咗。」

未與鄭嘉穎食飯

《新聞女王》來到大結局，他坦言沒有不捨，觀眾喜歡最重要，問到是否希望拍續集？他說：「睇公司話事，相信監製籌備嗰陣都冇諗過要拍續集，因為每條線都完咗，點樣繼續發展就要問佢哋。」問到鄭嘉穎是否已約他食飯？他表示最近很忙仍未有沒時間：「太熟唔使刻意，佢話約食飯之後畀番份禮。」

唔再提「安心事件」

談到黃心穎近日剖白「安心事件」感受，他説：「大家都唔好再周旋喺嗰件事度，每個人都已經重新開始，佢又結咗婚我又結咗婚，呢件事都唔需要再提，好多年前嘅事，都唔需要再點提。」對於對方祝福他新婚，他說：「我都祝福佢，希望佢幸福快樂，大家都重新開始，呢啲咁舊嘅嘢唔需要攞番出嚟講。」