陳凱詠快閃同粉絲慶聖誕　出席頒獎禮唔恨攞獎

歌手陳凱詠（Jace）日前出席一個快閃活動，與Fans提前慶祝聖誕節，獻唱歌曲《練功》變成《做冬》，逗得過百粉絲開懷大笑，她說：「見到大家好開心，因為平時大家都好匆忙，都急步走嘅，難得大家放棄返屋企嘅時間，真係好感恩。平時我都會坐港鐵出入，都會有人認得我，感覺幾得意嘅，佢地會冇啦啦走埋嚟講『我依家聽緊你首歌啊！』，加上平時冇化妝，咁都認得自己證明佢真係幾鍾意我。」

她第一次在站內獻唱，感覺新鮮，並忽發奇想在車廂舉行個唱，她說：「如果帶埋Dancer同樂隊上車快閃，好似外國啲歌手咁融入日常生活，應該幾好Feel嘅，講講吓好有火想即刻搞。今日啲Fans好似幾聽話，叫佢哋一齊合唱都肯開口，可能節日開心啲！」她表示聖誕有幾天假期，正好充電，為下月音樂會作準備：「我同Jay Fung夾好咗，唔綵排住放吓假先，好似溫書咁唔休息讀唔入腦㗎！畀自己更強嘅狀態見大家。難得有假期把握機會陪吓朋友、家人，因為我係好傳統嘅人，『冬大過年嘛』，但我阿爸唔傳統，去咗旅行唔陪我做節。」 她提到樂壇頒獎禮在即：「我從來唔恨攞獎，但作為樂壇一份子都會出席，做完歌、派台我唔諗攞獎，最緊要樂迷聽到我嘅Message。其實今年成績好滿意，好多人都錫自己，多謝團隊畀我咁豐富嘅一年。」