【是日通勝】

農曆十一月十一

癸卯年 甲子月 乙卯日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：整路、飾垣

忌：栽種、動土、開渠

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、11、23

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：做事不可心存僥倖，腳踏實地才有好成績。

金牛座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

雙子座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

巨蟹座：應變力強，今天沒有甚麼問題可以難倒你。

獅子座：積善之家必有餘興，多做好事就毋懼噩運。

處女座：事業上不乏展示實力的機遇，要好好把握。

天秤座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

天蠍座：辦法總比困難多，不要為一時運滯而氣餒。

人馬座：感情運欠佳，不糾正生活惡習難扭轉頹勢。

山羊座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

水瓶座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

雙魚座：財運好到極，謹記發財要立品，多做善事。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）蛇 財運好

（跌）雞 心情差

鼠：脾氣有點暴躁，容易為小事大發雷霆。

牛：做事要有耐性，不應一遇挫折就放棄。

虎：難纏的問題告一段落，壓力得以紓緩。

兔：易出現消化不良，日常飲食要懂節制。

龍：身邊出現豬隊友，事業發展恐受拖累。

蛇：財運不錯，有投資打算，可以試一試。

馬：處理錢財交易忌粗心大意，提防受騙。

羊：做事忌三分鐘熱度，有恒心才會成功。

猴：運勢平平，處理大額投資一定要謹慎。

雞：是日沖煞，情緒不穩，易花掉冤枉錢。

狗：身心狀態疲憊，對很多事都不感興趣。

豬：有必要關注健康問題，不宜再熬夜了。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

山羊座是低調的實業家

十二月上半，太陽在人馬座中流浪追夢，來到下半，就進入山羊座，Down to earth，成為腳踏實地的實業家。

山羊座是各星座中最踏實的，喜歡確定的計劃和目標，並且以一步一步的方式去實現。他們不喜歡冒險或投機，而是選擇穩定和可靠的方法來達成目標。

山羊座的人明白，成功不是一蹴而就，而是需要時間和努力的累積。他們能夠堅持不懈地追求目標，並克服困難和挑戰。他們知道成功需要時間和努力，願意付出必要的努力來實現夢想，不會輕易放棄，具有強大的意志力和毅力，易在商業世界中取得長期的成功。

責任感是山羊座的另一個重要特質，他們非常重視自己的義務和承諾，並且盡職盡責地完成工作和責任。山羊座的人以身作則，成為他人的榜樣。他們相信，只有通過認真負責的態度，才能建立起可靠的關係和良好的信譽，以誠信和可靠性來贏得別人的信任。

山羊座的人注重細節，會仔細分析和計劃每一個步驟，確保一切都按照計劃進行。他們不會忽略任何一個細節，相信這種細緻的注意力對於成功非常重要。他們知道，細節決定成敗，因此不會掉以輕心。他們擁有卓越的觀察力和分析力，能夠發現細微的變化和機會，並及時做出適應和調整。這使他們在商業決策中能夠做出明智選擇，並取得長期穩定的成果。