客串受好評　陳山聰拍3日戲等同拍30集

無綫台劇《新聞女王》昨晚（22日）大結局，視帝陳山聰壓軸登場，飾演輕度弱智爸爸，由於女兒離奇墮樓身亡，捲入持刀及炸彈挾持人質事件，而飾演Man姐的佘詩曼更一度身陷險境。山聰的演出贏盡好評，網民指令人聯想到劉松仁在《大時代》的經典角色方進新，大讚「視帝就係視帝」，又謂被山聰的角色感動而喊足全集。

談到是次角色，山聰坦言頗有難度：「我相信係我入行以嚟其中一個幾難演嘅角色，我諗住好似黃宗澤咁着套西裝行行企企講兩句對白，冇諗過要搞成咁！」為演好角色，山聰除找來教方法演技的戲劇老師一起研究，又花心思設計造型：「我想老土啲，所以我參考我爸爸35年前電過嘅髮型。」山聰稱雖然只拍了3天，但感覺卻和拍了30集沒有分別，他說：「第一日朝早06起身已經開始入狀態，直至收工返到屋企已經攰到咩咁。第二日繼續，過程辛苦但非常享受。」

此外，山聰感激對手佘詩曼（阿佘），因為對方才遇到這個好角色，並大讚對方好戲：「回想以前同佢合作，佢已經係超班，今次同佢演咗一場好戲，一如以往佢非常有感染力，好易就畀佢帶到入戲，所以拍攝過程好享受，真心希望將來有機會同佢再玩過。」