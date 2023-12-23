佘詩曼未必出席頒獎禮　同李施嬅爭視后：是但一個攞都OK！

藝人佘詩曼昨晚（22日）與馬國明及高海寧等一班《新聞女王》台前幕後，齊齊出席《新聞女王結局夜—女王終極直播》，她觀看結局直播時更被感動得眼濕濕。而當劇集總監製鍾澍佳於台上被追問會否開拍續集時，他表示要問無綫總經理，對方隨即上台説：「睇到頭先個個都喺度抹眼淚，我都抹呀，因為下個禮拜冇咗呢個劇集，收視都唔知點算！」他感謝劇中所有演員的落力演出：「拍到好嘅戲大家都會開心，亦都會好期望下一部一齊再合作。」又反問對方意見，當鍾澍佳回答「係」後，總經理即說：「監製話係咪係囉！」

佘詩曼受訪時坦言劇集終於來到大結局感到不捨，近日身邊很多朋友也向她追問劇情：「咁快就26集，都好嘅，等大家覺得唔夠喉，睇吓會唔會有Season 2。」問她是否也很期待開拍第2季？她説：「我都係睇劇本嘅，但都係好開心、好樂意同一個班底再合作，因為今次真係合作得好愉快。」憑《新聞女王》獲提名視后的她，被問到會否出席頒獎禮？她説：「因為本身嗰日有工作，依家盡量調動緊，因為唔係我一個單位嘅事，盡量希望返到。（準備同李施嬅拗手瓜？）是但一個攞都Ok啦，佢攞我都會好開心。（你有冇信心？）我真係冇所謂，睇觀眾投票。」她表示劇集播出後口碑不俗受觀眾歡迎，已如攞獎般高興，談到其他入圍女藝人知道有她這位強勁對手均表示「投降」，她説：「唔係嘅，我相信每一位喺每套劇入面都付出好大努力，我亦都唔係特別勤力，大家都有機會。」她笑言因工作忙，未有時間欣賞其他對手的作品。問到《新》劇中角色是否她的代表作？她指代表與否是由大家評定，但今次角色也是她自己喜歡的其中一個。

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談到黃宗澤（Bosco）化身彩蛋現身結局，她笑言與對方相識多年，今次卻是首次與對方合作：「監製問我同邊個小生未合作過？我就話Bosco，佢真係搵咗Bosco嚟做彩蛋。（感覺如何？）佢都係咁型囉。」問到會否想於續集中與對方合作？她坦言要寫出一個好劇本並非容易，需要給監製及編劇一點時間，她感謝大家的支持。