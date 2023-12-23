【Bethの食卓】海參，原來係男女保健恩物！

今個星期，天文台一早預告寒冷天氣，又正值是冬至後一天，令我想起要補補虛勞飲一碗海參羊肉湯，補氣養血，溫中暖胃。說到海參，想起很多童年回憶，我的公公是菲律賓華僑，在菲律賓是經營海參批發及出口，所以我從小已接觸海参，對這些黑鼆鼆的海產一點也不陌生。

其實中國人吃海參已經有上千年歷史，自古以來海參就作為一種價值極高的滋補食材或是作藥用。海參可以說是「進補之王」，又有「海人參」之稱，不但營養價值高，而且性質溫和，補而不燥、滋而不膩，適合任何體質人士每日食用，有助長期養生保健。

它的活性成分「海參皂苷」不但可以活化人類的免疫系統，有說還可以抗癌、防止癌細胞擴增與轉移。我們一般聽得多及比較愛吃的有遼參、刺參、禿參和豬婆參等，肉質較厚，口感香滑。而海參每斤的支數愈少代表體積愈大，體積愈大功效愈好，肉身亦較厚。

要揀性價比高的海參，首選禿參，以澳洲出產為上乘，南太平洋是澳洲附近的水域，水質優良，故出產較佳禿參。禿參勝在肉質厚，烹調後亦很腍滑。講求療效，則以遼參為海參之首，無論用來煲湯或煮，味道十分不錯，若浸發前，亦可以聞到它本身的香氣。它的口感偏爽，而我自已就真心推介「澳洲黃玉參」，它的療效非常高，特別之處是有一種自動愈合及修復、復生的功效，而且口感軟糯極佳。

選購海參時建議到老字號光顧，千萬不要貪平，因有些海參在加工時沒有放沙，肚內的含沙量很多，自然比較重秤，就算賣得多便宜也容易得不償失；也有些顧客因為不懂得浸發海參，會選購現成浸發好的海參，但浸發好的海參經冷藏後，很難用肉眼看清楚本身的質素。所以選購這類海參時，宜幫襯一些有信譽的店舖，切忌貪平而選購了劣質產品，例如有些質素差的海參在烹調時會「瀉」，即是溶爛。

營養價值有幾高？

以胺基酸為例，海參含有18種胺基酸，當中包括人體無法自行生成的「必需胺基酸」，有助增強並鞏固免疫系統，預防多種疾病。除了胺基酸，海參所含的硫酸軟骨素亦有助預防和治療血栓性疾病。中醫認為海參能滋陰補血，能改善女士體虛問題，令面色紅潤及髮質健康。女士懷孕前後亦可食用海參，用作養胎及產後調理。男士方面，海參中的精胺酸則是男士保建的重要元素，有效補腎益精，改善並預防中年常見的脫髮、前列腺等問題。

海參的益處

1. 降血糖、降血脂，改善和預防心腦血管疾病

海參含有岩藻多醣可降血脂，抑制血液凝結，有指經常食用海參可達到調解、改善和預防心腦血管疾病的發生；還有起到清洗腦血管的作用，並對心腦血管的硬化及炎症有顯著改善。並有增強心腦血管的彈性，解除心腦血管痙攣，舒張心腦血管血流，促進側枝循環的建立。

2. 生血養血、促進鈣質吸收

中老年人隨着年齡增長、骨質疏鬆、造血能力不足等，都是困擾着中老年人的問題之一。海參的角蛋白具有促進紅骨髓造血功能的功效，堅持食用海參可有效改善貧血狀況。海參作為海底生物，蘊含豐富的海洋天然活性鈣質成分，在補鈣方面的效果是其他食物所無法比擬的。海參中還有DHA，孕婦食用海參有助於胎兒大腦發育，所以備孕期的女性和已經懷孕的女性適量進食海參，可以為孕期和哺乳期儲備足夠多的優質蛋白，加上眾多活性物質和微量元素可以充分保證胎兒生長發育的營養需要；所以孕媽媽要吃多些，生出來的寶寶骨骼自然強健，大腦發育優良.

3. 補腎益精、滋陰養血、延緩衰老

海參中的精氨酸是構成男性精子細胞的主要成分，且具有調節性激素的功能，而海參更有「精氨酸大富翁」之美譽，有說對治療陽痿、腎虛有特殊功效。海參中的釩、磷、鋅、錳、硒、鎳等元素都對人體多種生理活動及對促進性功能的提高有很大幫助。海參中的多種營養元素，都具有延年益壽、消除疲勞等功能，而且精氨酸等元素還具有促成人體細胞再生和機體損傷修復的能力；故此經常食用海參會讓人煥發青春，延年益壽。

4. 增強機體免疫力

海參中所含豐富的蛋白質、多醣、皂甙、精氨酸等是人體免疫功能所必需的物質，所以食用海參不僅能增強和調節機體的免疫力，而且有明顯的抗疲勞作用；同時海參中的菸酸、牛磺酸、鉀、鎳等營養素都具有快速消除疲勞，恢復體力，調節神經系統的功能。

5. 抗炎和抗癌

海參含有苯酚和類黃酮等抗氧化劑，可以對抗自由基。自由基是一種由新陳代謝，或外在因素如輻射、紫外光等引起的不穩定份子，它們會令細胞氧化、引致衰老、炎症和腫瘤形成。抗氧化劑有助預防體內炎症和改善細胞老化的問題，研究表明，在海參中發現的三萜二糖苷，一種黏多糖，更可抑制乳癌細胞、前列腺癌細胞和皮膚癌細胞的擴散和生長。另外，海參富含與硫酸軟骨素結構相似的化合物，硫酸軟骨素是在軟骨和骨骼組織中的重要成分，對患有骨關節炎等疾病的人有益。

進食宜忌

雖然海參性質溫和又益處多多，但仍有一些人不適合食用，包括服食薄血藥人士、痛風/高尿酸血症患者、嬰幼兒、患有甲狀腺人士及肝腎功能不好的人，建議進食前諮詢專業人士的意見；否則可能進補不成，反受其害。

浸發海參有竅門

首先切記接觸海參的手和器皿，千萬要滴油不沾，不然海參可能會化，發不起。

1. 先將海參沖水，洗走表面灰塵；

2. 用凍水浸過全部海參後（要多水，蓋過晒海參），加薑開火煮滾，水滾後轉中火焗15至20分鐘；

3. 熄火，將海參連水冚蓋最少焗1日；

4. 翌日換水再加薑，煲15分鐘，如海參仍不夠軟，可重複「2」及「3」的步驟；

5. 海參變軟身後，剪開海參肚部，清洗內臟、沙泥，刮走肚內腸及黃色薄膜；最好浸兩次洗兩次。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問