張景淳擴充小食店　呂慧儀計劃拍住上搞生意

藝人呂慧儀和張景淳與女團Lolly Talk 8位成員，今日（23日）出席活動。 近日染上感冒的張景淳稱現在已經好些，懷疑是因為先前在粉絲聚會中到受感染：「因為粉絲聚會之後我仲做咗一個晚宴，然後我做咗一個好大膽嘅舉動，我落台同過百人High Five，唔知會唔會係嗰度感染到，同埋夜晚好凍，我屋企又冇暖爐。」談到張景淳近日再次重投無綫劇集《愛·回家之開心速遞》的拍攝工作，問到之後會否長駐在劇集？他說：「應該公幹完，如無意外會繼續係度。（唔會再走？）都唔會，其實好多演員都出出入入，周嘉洛都係有離開過再返嚟，按劇情所需，我相信今次返嚟都會一路再發展落去。」至於在劇中飾演熊心如的蘇韻姿會否回來，呂慧儀則表示不知道，等劇組安排：「其實都開心，嘉洛佢哋去拍其他正劇，等佢哋發揮同嘗試多啲，希望佢哋喺出邊拍完嘢，有時都會返吓嚟。（你會唔會都想出去？）我就隨緣，我都鍾意拍《愛‧回家》，但都會想有啲新挑戰。」

張景淳透露在深圳開設的小食店發展非常健康，已經共有6間分店，接下來將會擴充至7間分店：「其實都好開心，好多人都鍾意食我哋港式小食，希望下年可以繼續保持住呢個發展速度。（會唔會考慮喺香港都開間？）都想，但香港嘅租始終都仲係好貴，不過近排有少少回落，睇吓下年有冇機會。」呂慧儀提議可以在她的教育中心旁邊開設：「小朋友都鍾意食雞蛋仔。（二人合作搞生意？）可以諗吓，2024年大計。」笑言他們「龔水CP」可以聯合開設顧問公司，專門幫大家拆彈，解決一切生活上的疑難雜症。

Lolly Talk下月有假放

另外，Lolly Talk稱等下她們會行展覽，物色一下送給家人及朋友的聖誕禮物，而慶祝聖誕節兼隊友的生日大餐，已經決定滿足壽星隊員Ah Yo的願望吃燒肉。講到工作安排，她們指接下來要開始着手籌備拍攝歌曲《六度分隔理論》的MV，而數字系列「9」和「10」的歌曲亦已經有班底，希望明年1月可以推出。Lolly Talk亦指她們有望在明年1月放假，隊員們有很多地方都想去旅行。