MIRROR 12子勇闖澳洲賀成軍周年　姜濤難忘清晨3點搭熱氣球

人氣男團MIRROR早前飛到澳洲拍攝的ViuTV新團體綜藝節目《MIRROR Time》將於今晚（25日）首播，猶記得在真人騷《調教你MIRROR》中，12子曾真情流露相擁痛哭，隊長楊樂文（Lokman）笑言今次同樣有這些老土鏡頭，他稱：「節目組知道觀眾想睇呢啲，所以大家拭目以待，邊個喊得最勁？睇節目就知啦！」

不過這次12子除了素顏上陣，騷肌則欠奉，皆因澳洲天氣較凍，沒機會穿泳衣玩水上活動，AK亦坦言不太夠喉：「如果工作時間短啲，多啲時間出去玩就好，日日都拍嘢，完全體驗唔到澳洲。」MIRROR亦逐一分享此行最難忘的經歷，大部分都表示乘坐熱氣球最難忘，姜濤表示：「坐熱氣球係幾好玩，不過真係好早，清晨3點就要去到目的地，因為朝早嘅風平穩啲同安全啲。」邱士縉（Stanley）則很嚮往當地人的慢活生活，又稱跟大自然多接觸，人也感受到很多力量。柳應廷（Jer）則大爆今次玩贏遊戲節目組會派錢，但誰是大贏家則要保持神秘。

盧瀚霆（Anson Lo）難忘12子到餐廳歎美食，他稱：「我哋食嘢食得好快，好快清晒成碟，想叫第二次要等好耐，因為要十幾個人分量，時間好長。」不是踩糞便最難忘？Anson Lo笑指：「本身喺熱氣球落嚟時已經踩咗，行兩步見前面有𡁫更加大嘅牛屎，導演同我猜包剪揼，邊個輸咗就踩落去，我自己輸咗，所以就踩落去，大家好驚咁飛奔走晒，我對鞋就掉咗，因為啲隙洗唔到。」

呂爵安（Edan）最深刻的是可以全隊人一起走在街上，他感慨表示：「一種好特別感覺，我哋可以去海邊，可以好自由周圍行，係一種生活嘅感覺，令我反思點樣先係生活，工作同生活係咪可以攞番個平衡呢！」江𤒹生（AK）直言12子出道這五年來，甚少享受過公民利益，他說：「出街又要耷低頭，又好少搭到交通工具，行去邊又好閃縮咁，難得去到外國，突然好free咁喺街周圍行，又可以大聲講嘢，或者喺餐廳堂食，係一件好耐無體驗過嘅事。」姜濤亦附和說：「係呀，一向都覺得去旅行係抖吓氣，喺香港真係好少出街，去餐廳食嘢都要去旅行先做到。（喺香港好少出街食？）係，就算堂食都要有房，但我鍾意無房，咁先有氣氛。」

至於隊友當中誰是最佳旅行腳？他們異口同聲推舉陳瑞輝（Frankie），因為他必定會帶定藥物、吹氣記憶枕頭及叉電器，其他成員有甚麼需要都會向他索取，而李駿傑（Jeremy）因為會早起為眾人煮早餐，所以順理成章成為第二位旅行好腳，Jeremy表示：「因為我哋會住好多日，之前又喺超市買咗好多食材，諗住唔好嘥，所以就煮早餐畀大家食，我煮咗煎牛扒、腸仔、炒蛋。（其他人會賴床？）要叫多幾次囉，不過到8點半就會出現晒啲人。」總括這次團綜拍攝之旅，Stanley表示由《全民造星》到現在，每次聚在一起工作的感覺都一樣，而且朝見口晚見面已經十分熟悉對方性格，默契依然不變。