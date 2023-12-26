迪瑪希香港開騷　與側田合唱《愛是永恒》

哈薩克歌手迪瑪希（Dimash）日前在香港會議展覽中心舉行《STRANGER迪瑪希巡迴演唱會》，為樂迷帶來一場震撼心靈的音樂盛宴。迪瑪希為香港的Dears（迪瑪希歌迷稱號）在兩個多小時的演唱會中，送上了20多首作品，讓歌迷大飽耳福之餘，亦令這個寒冷的聖誕節，帶來陣陣暖意。

演唱會在精彩的開場影片後正式開始，穿上一身紅、金色服裝的迪瑪希一出場就步出小舞台與觀眾們來個近距離接觸，他先以《GOLDEN》、《SMOKE》兩首歌曲暖身，配合氣勢磅礴的配樂和歌曲風格，立即將全場氛圍推向高潮。他之後親切地跟觀眾們打招呼，十分之有語言天分的他，先以英文說：「我今晚很想做一個好精彩的演唱會，希望有你們的支持。」接著又用中文補充：「我愛你，你好Dears！」

因為這是迪瑪希第一次來到香港舉行演唱會，意義非常重大，因此他便以中文獻唱了《ONLY YOU》和《BATTLE OF MEMORY》，兩首分別來自電視劇《完美關係》以及電影《記憶大師》的歌曲。讓他的粉絲回想起兩部作品的經典片段之餘，配合迪瑪希的精湛演唱技巧和深情的表演，令現場觀眾沉浸在音樂的海洋中。

之後，迪瑪希深情地跟歌迷聊天，他提到：「7年前，在我更年輕時、更新人時、更帥時，我參加了《歌手》，與內地及全球粉絲分享了我的音樂，令我非常難忘，你們的支持很棒，今天我們再創造美好的一天吧！Make some noise！」為了凸顯他的驚人唱功，迪瑪希再為Dears送上由哈薩克語和中文寫成歌詞的《難忘的一天》，呈現在他參加湖南衞視音樂競技節目《歌手》時的完美表現。

迪瑪希更特別邀請了在參加《歌手》時認識的香港歌手側田擔任演唱會的特別嘉賓，側田先問迪瑪希：「你想做咩先？我好freestyle，定你想合唱先？」接著再跟觀眾說：「我做《歌手》識咗佢，見佢冇咩朋友，一個𡃁仔。因為我講英文，我就同佢傾偈，佢話好掛住屋企，做節目冇得飛返屋企，好彩佢捱過咗嗰幾個月，我哋先可以聽到佢嘅音樂。」又開玩笑地說：「我平時唱歌好過主角，但今晚例外，我唱得差過佢！」而側田最後更鼓勵迪瑪希：「佢好勤力學咗首廣東歌，全部都係蘇聯（俄文）拼音」，令人感受到彼此的深厚友誼。之後，他們就用廣東話一起合唱了張學友的名作《愛是永恒》，讓粉絲們想起他們惺惺相惜，一起參賽、一起努力、一起晉級的難忘時刻。

除了過人的唱功，迪瑪希還為歌迷獻上多才多藝的一面，包括又唱又跳的演繹了《GIVE ME YOUR LOVE》和《BE WITH ME》兩首作品，呈現了他超卓的舞步之餘，更將現場氛圍推向巔峰！除了好友側田，迪瑪希還把人氣甚高的超帥弟弟MANSUR帶到台上表演，由他進行結他獨奏。原來迪瑪希的父母也有來到現場打氣，他的媽媽更走到台前感謝觀眾，而粉絲們亦預備了鮮花送給她，場面相當溫馨。

迪瑪希亦非常愛惜歌迷，在唱完《REQUIEM》後有男粉絲率先走到台前送花給他，接著其他粉絲也有送禮物、握手、自拍等不同要求，迪瑪希一律有求必應，讓觀眾們滿載而歸。

最後，迪瑪希還為樂迷送上張學友的名曲《秋意濃》，以及他自己的中文歌曲《JUST LET IT BE》，將音樂魅力發揮到極致。意猶未盡的迪瑪希還走到台下跟觀眾握手，更帶了一位小歌迷上台，引來Dears們興奮的尖叫聲！迪瑪希再跟粉絲們說：「It was amazing to me, thank you very much!」並臨時再唱多一次《GIVE ME YOUR LOVE》又用中文說：「我愛你們，非常非常感謝！」作為他對現場觀眾的深深感謝，為樂迷送上一個完美的音樂晚上。