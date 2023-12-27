Amethyste具潛質超級遊艇　坐享水下風光

近在咫尺的海洋世界，千奇百趣，卻有80%以上的領域未被人探索過，難怪許多人對於潛入水世界趨之若鶩。像今次介紹的概念遊艇「Amethyste」，具有潛艇的特質，船體極深，大部分地方隱藏於水平線之下，換句話說，一次巡航已能同時體會水上馳騁與水下探秘的樂趣，可謂一舉兩得！

像海上紫水晶

海洋的美，除了一望無際的水平線和波光粼粼的海面，還有神秘莫測的水下世界。由設計師Elena Nappi構思的概念遊艇「Amethyste」，參考半潛艇的設計，好讓船主和乘客從不同角度發掘出海的樂趣，大開眼界。

先由外觀說起，以紫水晶命名的「Amethyste」，長52米，採用深排水型錐形船體，當中超過三分之二的船體隱藏在水平線之下，只有呈橢圓形的上層甲板及上層建築露出水面。船體的顏色為珍珠白併粉紫，頂部的玻璃天窗貌似經過切割打磨的紫水晶，使「Amethyste」成為海上一枚耀眼的寶石。

設水下休閒區

講到「Amethyste」的最大賣點，莫過於可以欣賞到水下風光，而為了實現這個初心，其甲板布局跟傳統遊艇幾乎是倒置的！露出水面的上層甲板，設有駕駛艙、私人Salon和陽光甲板，可以睇海景、聽海浪、吹海風；主甲板貼近水平線，除了有船員艙、起居空間外，兩側各有一個可摺疊平台，方便乘客進行水上活動；下層甲板則設有5間客房，還有一個可近距離觀賞水下景觀的休閒區。值得一提，船上所有窗戶均會安裝特殊的遮光液晶電黏合膜，能按需要打開或關閉，以改變透明度，確保住客的私隱。

保護海洋生態

性能方面，「Amethyste」的航行速度預計不高於8節，以免對海洋生物造成太大干擾。船上配備Hydropack柴電混合動力發動機，分別由132KW柴油發動機和32KW電動發動機組成，可於航行過程中任意切換，以應付不同需要。另外，遊艇選用植物性MATROL-BI燃料，即使發生意外洩漏，它會在數天之內生物降解，不會留下任何痕迹，能夠更好地保護海洋生態環境。