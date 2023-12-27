「籃球女神」方泳琳擺酒　否認雙喜臨門

「籃球女神」方泳琳（Jessie）今日（27日）與拍拖兩年的前甲一籃球員男友陳張敏擺結婚酒，他們在九龍灣設置午宴筵開21圍酒席，逾200名親友出席，包括藝人好友林作和女友裕美、葉泓聲與太太陳樂榣及囡囡等。今日天氣回暖，陽光普照，穿露肩婚紗的Jessie在戶外草地拍照，份外明艷照人，老公亦大讚娶了個完美老婆，笑言：「Happy Wife Happy Life」，他們並恩愛地連咀3次，閃爆眼球。

Jessie透露於婚宴上舉行註冊宣誓儀式時，一聽到老公講誓言便喊，自己講時又喊，流下開心眼淚：「我好眼淺，係好感性嘅人，佢之前求婚講咗一段5分鐘求婚宣言，我都喊晒。」提到她爆老公鼻鼾聲大，陳張敏表示全靠她提醒才察覺自己有睡眠窒息症問題，Jessie表示：「係我逼佢檢查，依家用咗呼吸機後，個人精神好多，唔會秒睡。」今日擺酒後，待2月會到沖繩舉行婚禮，最初他們原意是計劃旅行結婚，Jessie搜羅沖繩景點時，才生起在外地舉行婚禮的念頭，家人和朋友都會赴沖繩出席，可以一起旅行更開心。婚後他們暫未有計劃生BB，她笑稱好多人誤會她造人成功才趕結婚，她很喜歡小朋友，不過希望婚後先過二人世界，而且老公的胞兄育有4小孩，故她沒有生仔壓力。而陳張敏透露剛接任南華會籃球助教，本身又從事室內設計，表示現要努力賺錢養老婆。

裕美養起林作

林作和裕美拍拖出席方泳琳婚宴，近來鮮有露臉的林作身形發福，但頭髮變得整齊，表示是刻意燙了直髮去飲。問幾時輪到他們結婚，裕美即表示：「依家我養佢已經好辛苦，對住佢好辛苦，佢乜都唔識做，出街食飯畀錢又斤斤計較，個個以為我黐佢因為貪佢錢，實況係我畀錢佢使。」林作指裕美愈來愈嫌棄他，覺得他無出色：「喺佢眼中，我應該同Steven（張致恒）差唔多，使女人錢係我條命生成。」裕美再踩林作：「佢又唔靚仔，我同佢一齊有咩得着，你話好似木村拓哉就話，佢成舊叉燒咁。」

不過林作透露將有新搞作，近幾個月神隱令他致肥重了5公斤，他透露明年1月與修身中心合作進行瘦身療程，希望兩個月內減掉5公斤，並增肌練大隻。