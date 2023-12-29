本日日本：名牌聯乘《寶可夢》　龍年型爆潮物上身

《精靈寶可夢》（又名：寵物小精靈）的聯乘系列可謂一浪接一浪，為迎接龍年的到來，時尚品牌FENDI與日本潮流教父藤原浩創立的品牌FRGMT合作，推出FENDI x FRGMT x POKÉMON系列。此系列為FENDI今年推出的「Friends of FENDI」計劃第二彈，相信會令不少人荷包失守！整個系列以經典的Baguette手袋為主軸，手袋上綴以立體的迷你龍及快龍圖案，系列中亦有以皮革拼湊成迷你龍和快龍的立體頭型Baguette手袋，並設迷你版手袋吊飾，超級可愛！另外還有一款，上面以刺繡方式設計出迷你龍、哈克龍和快龍圖案，配搭流蘇設計，手工精美。另外還有多款飾物，包括精靈球手鏈和哈克龍耳環，必搶還有由皮革工匠手製的限量快龍公仔，同時披上FENDI圖案印花圍巾，每個需30小時製作，十分矜貴。此外還有男女休閒服飾、連帽 T -shirt、棒球帽、絲巾等，種類甚多。全系列預計將於2024年1月4日起在FENDI銀座店、大阪店以及部分限定門市登場，想在開賣當日立即入手的話，記得要於之前到FENDI官方LINE帳號抽入場整理券。