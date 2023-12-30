演員齊悼念李善均　李帝勳與金泰璃同奪SBS演技大獎

韓國SBS電視台年度盛事《SBS演技大賞》昨晚（29日）舉行，為悼念日前離世的男星李善均，出席演員的服裝都以黑、白、灰色為主，而李善均生前主演的劇集《權貴復仇》的演員全部沒有出席頒獎禮。

今年憑劇集《模範的士2》大受觀眾愛戴的男星李帝勳與《惡鬼》的女星金泰璃同樣奪得全晚最高榮譽的「演技大獎」，兩人上台之後搞笑地猜拳決定講感想的次序，猜贏的金泰璃先說：「雖然《惡鬼》不是一部容易拍的作品，但我比起任何時候都要幸福，是多得有和我一起的同僚們，這是過程比結果更重要的作品，感謝為我們創造一個好結果的觀眾。」

李帝勳則表示：「《模範的士》能夠拍第二季已經是很感恩和光榮的事，將這麼大的獎給我，讓我不知如何是好，是因為有好導演、編劇和工作人員們填滿我不足的地方，我才能演好這部劇集。」他又特別提到李善均：「雖然我們沒有在作品裏合作過，但我是看着那位走過的路而有了做演員的夢想，我一直很想成為像他一樣的演員，視他為榜樣，我想將這個獎獻給他，真的辛苦了，希望你在天上平安幸福。」

《浪漫醫生金師傅3》的安孝燮與李聖經分別奪得「季度制劇集男、女子最優秀演技獎」，《與惡魔有約》的宋江與金裕貞則獲得「迷你浪漫喜劇部門男、女子最優秀演技獎」，《全國死刑公投》的朴成雄及《權貴復仇》的文彩媛就贏得「迷你特別類型劇部門男、女子最優秀演技獎」。

此外，《模範的士2》亦獲得網民投票選出的「最佳SBS劇集」，《浪漫醫生金師傅3》則捧走「年度團隊獎」，而宋江與金裕貞憑《與惡魔有約》贏得「最佳螢幕情侶獎」，但宋江缺席頒獎禮，由金裕貞一人領獎。