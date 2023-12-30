只靠化妝水就能擁有水嫩肌膚？

氣溫急降，肌膚有變得容易敏感痕癢，就是缺水的徵兆，需要更注重保濕工夫，如果每日已經做足護膚步驟，肌膚狀況還是沒有改善的話，不妨試試韓國女生推介的7水護膚法，方式簡單，只需要一瓶化妝水便可，並得到不少網民的用後好評。

韓國女生大力推薦的7水護膚法，是指在護膚步驟中重複使用7次化妝水，為肌膚深層注入水分，從而達到強力保濕的效果。第一步是先配合化妝棉使用，倒適量的化妝水，再輕力擦拭臉部；第二步就是把化妝水倒入手掌心，再輕輕按壓肌膚，並重複6次；最後就是塗上保濕面霜，避免水分蒸發流失。

雖然不少人認為中間需要等待2至3分鐘，才可以上第二層化妝水很麻煩，但這一步是為了肌膚能夠完全吸收每一層的保濕養分，可說是7水法最關鍵的步驟。如果覺得一開始要完成整個7水分還是有點難度，可以先從3層化妝水開始，慢慢才增加至7層，即使是油性肌膚也沒有負擔。至於挑選化妝水的時候同樣有學問，建議選擇成分簡單、純保濕功能的化妝水，這樣就不用擔心皮膚會出現過敏的慘況。