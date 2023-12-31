新城勁爆︱姚焯菲唔敢學炎明熹賣性感：我留意佢個樣

藝人姚焯菲（Chantel）昨晚（30日）於新城電台頒獎禮上，獲頒發「勁爆躍進歌手」，以及憑歌曲《這個姿態》奪得「勁爆新媒體歌曲」。談到「飛躍」，她搞笑謂：「我真係『飛』返嚟攞獎嘅，其實我冇諗過會攞「飛躍女歌手」，所以頭先上台我都唔知講乜好。」她感性表示自己出道兩年多，共推出了4首歌：「我覺得一路有唔同嘅變化，每首歌都有突破，得獎係種肯定，希望嚟緊可以多啲唱跳，或者做多啲大家想像唔到嘅嘢。（覺得今年點樣『飛躍』？）今年唱功穩陣咗囉，同埋《小出走》都畀到大家大開眼界嘅曲風，平時我唱慢歌多，但其實呢種曲風先係我嘅強項，一路都未騷出嚟畀大家睇，覺得唱得好舒服。」

提到她出道以來在新城頒獎禮從未「斷纜」，年年得獎，她笑說：「好開心有咁嘅成績，一直都好想得到大家嘅肯定，希望每年都得獎，係對我嘅鼓勵及強心針，令我知道大家係咪喜歡我嘅新曲風，可以更勇敢咁去求變化。」

問她可會效法好友炎明熹，昨晚突然以性感打扮亮相，她笑答：「其實頭先我留意佢個樣多啲，真係好靚。咁着真係要好似佢咁瘦先得，呢方面我要好努力。（瘦呢方面輸畀佢？）我又唔係一定要減到好瘦，其實每人都有自己嘅特點。（咁你嘅特別係乜？）可愛同Baby Fat囉，講出嚟都真係有啲尷尬。」