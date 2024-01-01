廣咩｜好濕滯？森美自信受打擊　黃祥興也投降

要形容男人好色，可用「鹹濕」，若然下大雨，要形容四處盡濕，廣東話又有甚麼字詞可用？看今集兩位挑戰嘉賓，森美和黃祥興又是否知道。

問：以下字詞是哪個廣東話口語的正字？

濕虀虀

森美：「你知我做那行業吧，我是靠讀字維生，我一定懂讀的！我雖然不懂後面那個字（虀虀），但我見到前面是『濕』字，我猜廣東話一定是配『粒粒』，是讀『濕粒粒』！」森美很有自信，可惜正確答案該是「濕席席」呢，森美大受打擊：「不是吧？哎呀剛才我說了甚麼？原來我說了濕粒粒，我忘了還有濕席席，我猜錯了。其實我不是全廣東人，我有些混血，看我樣子多像畢彼特便知。」

問：以下哪個字詞是「濕粒粒」的正字 ？

A. 濕𣲷𣲷

B. 濕鱲鱲

C. 濕笠笠

黃祥興：「濕粒粒……我不懂B（鱲）那個字，那應該是B吧。」很抱歉，正確答案其實是A（濕𣲷𣲷）呢。黃：「哈哈哈，是讀濕粒粒嗎？也是吧，答案是Ａ，是我錯了。」

其實這兩個字詞也很相似，也難怪兩位嘉賓也弄錯，還是讓我們的星級主持黃宇詩，給我們再詳細講釋。黃宇詩：「廣東說濕粒粒，它的正字其實是這樣寫『濕𣲷𣲷』，至於濕席席正字就是這樣寫『濕虀虀』。在在南宋《六書故》中有這樣寫『浥𣲷 淹濕狀』這相當於被水浸濕，內外盡濕那麼濕。」

另外黃宇詩話，在南宋《二老堂詩話．康與之重九詞》中也曾提及「茱萸胖 黃菊濕虀虀」，是形容黃菊很水潤，它表面很濕的意思，但嚴格來說卻不及濕𣲷𣲷全浸水中那麼濕。而黃宇詩也大感嘆，世上沒多少地方可比香港潮濕，彷彿整年365日都是那麼濕，每逢回南天洗衫更是頭痛，要開抽濕機才行呢。