要隊友孭落台！Eric@THE BOYZ綵排時跌倒受傷

韓國MBC電視台年度音樂盛事《MBC歌謠大祭典》昨晚(31日)舉行,演出歌手包括SHINee、2AM、IVE、(G)I-DLE、NCT 127、NCT Dream、Stray Kids、THE BOYZ、ZEROBASEONE、RIIZE、BOYNEXTDOOR、CRAVITY及STAYC等。

歌手分開兩批在光化門的室外舞台及電視台內的室內舞台演出,其中THE BOYS在室外舞台綵排期間,成員Eric完成被拋起然後落地的舞步後跌倒,他顯得十分痛苦,似乎弄傷了腳部,落台時更要隊友揹起,不過他之後仍堅持參與之後的演出。粉絲都大表擔心,並批評排舞師為他們安排太高難度的舞步,導致成員經常受傷,又指因為室外氣溫寒冷,手腳會變得比平時僵硬,所以會更容易跌倒。

此外,2AM是相隔多時合體,他們演繹經典歌曲《This Song》及《Never Let You Go》,又唱出新歌《If you change your mind》,慶祝出道15周年。而昨晚亦是RIIZE成員Anton首次與父親尹尚同台演出。而IVE成員安俞真就與女歌手李泳知合作演繹《End of time》及《Born This way》。