朱千雪與醫生老公結婚4年,早前她出席湯洛雯婚禮被指肚凸凸,即傳出懷孕喜訊,但她當時只表示有好消息會再同大家宣布,未有正式承認有孕與否。而今日(1日)踏入2024年第1日,她終於公布懷孕好消息,在社交網晒出BB鞋照片,並有英文寫道:「We hope we will be good parents, grateful for the chance to try in 2024.(我們希望能成為好的父母,並感恩在2024年有機會嘗試。)」又指對將榮升人母感到緊張。

對於宣布佗B,朱千雪回應東網時表示現時身體一切正常,更說:「依家就嚟5個月,都算係佗得舒服,冇唔太舒服,同埋冇影響工作,已經算係好好!(醫生老公係咪好緊張?)Ok嘅,佢做醫生就比較熟悉多過我少少,所以相對唔會太緊張。」