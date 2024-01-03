姜濤「最喜愛歌曲」4連霸　破學友紀錄

樂壇年度第二張成績表前晚揭盅，張敬軒「十年磨一劍」，重奪「叱咤最喜愛男歌手」寶座，同門的李幸倪（Gin Lee）雖敗猶榮，勇奪女歌手銀獎的她大方回應「乜色都係一個肯定」。至於姜濤連續4年獲「我最喜愛的歌曲」大獎，打破當年張學友創下的「三連冠」紀錄，認真威水！

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》前晚（1日）於亞博圓滿舉行，人氣男團MIRROR齊人亮相，其中姜濤憑歌曲《濤》得5,055票，奪得「我最喜愛的歌曲大獎」，這是他繼《蒙著嘴說愛你》、《Dear My Friend,》及《作品的說話》後，連續第4年獲得該獎項，並成功打破歌神張學友於上世紀90年代創下連續3年獨攬該獎的佳績，他以「7字真言」回應：「我會做好啲，多謝。」

至於陳卓賢（Ian）則成為MIRROR首位奪得「唱作人銅獎」及「男歌手銅獎」的成員，認真飲得杯落。完騷後他受訪表示：「好開心，多謝大家，自己出歌同MIRROR嘅團歌好唔同，我喺唔同方面都可以學習，所以好感恩。」姜濤與Anson Lo最終敗給張敬軒，失落「我最喜愛的男歌手」，姜濤直言：「冇失落，我哋每個成員對得獎都係抱住隨緣嘅心態，得獎係Bonus囉。」Anson Lo接口：「有獎攞梗係高興，但冇都唔會唔開心，任何人攞獎都應該戥佢高興。」提到前晚上台領獎唱歌時，再沒有像去年般衝落台，姜濤說：「成長咗嘛，希望自己表現得好啲！」

而MIRROR昨日終再推出新團歌，隊長Lokman透露：「因為要忙演唱會綵排，今次我哋每人喺錄音上花多咗額外時間。排舞時大家輪流唔舒服，滿布打噴嚏同咳嗽嘅聲音。我就連續發燒咗4日。」被傳蜜運中的Frankie大方回應：「我係拍拖，對方係圈外人。（開始咗幾耐？）等大家相處舒服啲再講啦。（其他兄弟見過你女友未？）都係嗰句，我哋舒服啲之後，佢哋就見到㗎喇。」

軒仔「至尊歌曲」想攞到70歲

張敬軒前晚摘下「至尊歌曲大獎」及「我最喜愛的男歌手」兩大獎，談到相隔10年再成為「我最喜愛的男歌手」，他說：「每個人行嘅路同目標都唔同，10年可以話係一個全馬，最重要呢個獎對我嚟講係目標而唔係指標。因為有好多受喜愛嘅男歌手都冇入圍，粉絲先投票畀我啫，佢哋集腋成裘好似做善舉，成為我呢個中年男人嘅僥倖。」軒仔又覺得5個入圍單位應該「As One」，並不存在爭獎，又以前輩胡楓和尹光做指路明燈，笑言倘若70歲仍拿到「至尊歌曲」十分有型。

Gin Lee前晚獲得「女歌手銀獎」及「專業推介 叱咤十大」歌曲獎，領女歌手獎時她感動落淚，表示在場的父母愈多白髮，自己就愈覺得要加快腳步，希望達到更好的成績。受訪時她續說：「因為呢幾年發生咗好多事，有好大嘅轉變，心情有上有落，過去一年得到公司同事費心費神，突然間情緒到啫。」談到失落金獎，她坦言：「冇失望，乜色（獎）都係一個肯定，會令我更有動力加把勁，唔會放棄就一定有機會可以做得更好，希望支持我嘅人唔好失望。（冇轉錯公司？）直情執到寶啦！」而亞視出身的陳蕾首次獲得「女歌手金獎」及「我最喜愛的女歌手」，她說：「全晚4個獎，都真係唔知有冇下次！（網民話亞視出身都可以登頂喎！）英雄莫問出處，依家好多優秀嘅演員或業內人才都係喺呢個電視台出身。」