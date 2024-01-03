妳不是她︱胡楓羅蘭「最年長螢幕CP」甜度爆燈

無綫劇集《妳不是她》除了馮盈盈及丁子朗這一對外，劇中「最年長螢幕CP」羅蘭、胡楓的「遲暮戀」正式上演，甜度爆燈！劇情講述飾演丁子朗嫲嫲的羅蘭因在老人院亂放紙飛機，引來院長及院友家屬投訴。馮盈盈介入事件後，發現嫲嫲並非亂拋垃圾，只是將紙飛機當作情書並誓要送到愛人胡楓手上；劇中為了向胡楓示愛，羅蘭經常夜探他，最後胡楓開口承認想與她拍拖，二人於子朗及盈盈帶領下「着靚靚」夜遊香港，除了遊電車河，還於海旁浪漫共舞，最搞笑的是為免招惹無謂事端，二人選擇「地下情」，人前扮不熟，但就不時低調送心心兼「眉目傳情」，「兩老」可愛到不得了。

修哥與羅蘭雖已年屆91歲及89歲，但寶刀未老，對白、表情、動作全線到位；這邊廂羅蘭發功大晒「表情包」，一口氣展現了慈祥、精靈、任性、扭計、看透世情、嬌俏、期待及勇敢追愛等多種不同情緒；那邊廂修哥打扮後依然風度翩翩、瀟灑有型之餘，發火時更仍舊中氣十足，氣勢逼人！

現實生活中同樣儼如糖黐豆的他們，劇中的甜蜜對望十足十時下熱戀情侶。監製April坦言角色為二人度身訂造，並以「追求愛情大歷險」7個字打動他們答應演出：「我哋度劇本嗰陣已經鎖定兩位前輩，佢哋聽完古仔後相當開心、興奮。」

劇中與羅蘭修哥勁多對手戲的盈盈大讚兩老Nice又親切：「我哋喺現場睇嘅時候，已經覺得佢哋兩個演繹得好有CP感，呢集我都有睇番，修哥同羅蘭姐真係演得好浪漫，我都睇到好冧。」盈盈還大搞食字gag笑言修哥與羅蘭姐戲內戲外一樣咁「Sweet」:「佢哋私下都好鍾意食甜品㗎。」