東方日報C2：范冰冰來港培情　陪富商新歡跨年

內地女星范冰冰日前揚言2024年想搵男友，告別單身，變相宣布與金融界猛將郭岩峰分手！不過，靚女豈會冇人追，據知她已有新戀情，撻着在香港做生意的內地富商，近日更來港與男友共度除夕及元旦，喜迎佳節！

自跟未婚夫李晨分手後，冰冰的感情生活一直備受關注，去年2月，她與曾當軍人的郭岩峰爆戀情，更一度傳出好事近，正當外界送上祝福之際，卻傳出男方未能過冰冰父母一關，令婚事一直暫緩，直至近日，冰冰更高調宣布回復單身，意味與郭岩峰經已分手！

雖然冰冰日前受訪時，曾揚言新年展望是交個男朋友，但據知她已甩拖一段時間，更有新戀情！有樣有身材兼身家豐厚的她，一直不乏追求者，早前與一位在香港搞金融生意的內地富商撻着，去年更多次來港與情人見面，連為國際雜誌影封面亦選擇在港取景。

遊船河睇夜景

其實冰冰去年幾次香港之旅都是秘密進行，但由於朋友在社交網上載與她的合照，變相洩露了她的行蹤。剛過去的除夕及元旦，冰冰與父母亦身在香港，並坐遊艇夜遊，拍下夜景在社交網開心Share，可以跟父母及男友一起迎新年，相當圓滿！另外，有網民巧遇她與媽咪在中環High Tea，可謂「冰」蹤處處！

愛情得意，事業方面亦繼續努力，冰冰依然熱愛演藝事業，希望遇到好角色，在影壇留下代表作。90年代震驚內地的「朱令鉈中毒」懸案，因受害人朱令於上月底離世，令以此案為藍本、由冰冰、李沁及黃軒主演的電影《她殺》再度引起關注，該片於2018年完成，拍攝期間，冰冰更給朱令母親10萬元捐款，但此事一直沒有公開。

倉底戲惹關注

該片是內地名導曹保平「灼心系列」第2部作品，第1部是由鄧超和段奕宏主演的《烈日灼心》，第3部則是早前上映、自評「18禁」、由周迅及黃渤主演的《涉過憤怒的海》。《她》片因種種原因至今仍未上映，如今懸案被重提，有網民即在網上發聲，希望電影可盡快上映，喚起大家對案件的關注。

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