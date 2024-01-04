周慧敏孖6隻貓拍廣告勁冧　畀愛貓嗲迷得一陣陣

藝人周慧敏（Vivian）今日（4日）出席理財產品活動，現場播放由她演出的廣告片，廣告中她與6隻貓貓有對手戲，身為貓癡的Vivian笑言貓貓是她的叉電器，有貓在場的工作環境特別開心：「感覺精神為之一振，比我預期早收工，拍到唔捨得走，但又好掛住屋企3隻貓。屋企3隻貓年紀唔細，所以我依家嘅宗旨係唔使飛就唔飛，盡量留喺屋企陪佢哋，我好宅。」問到有否機會跟愛貓一齊拍廣告，她坦言有個最大問題是3隻貓貓都不讓人抱：「佢哋會走過嚟嗲你、挨住你，但就唔畀抱，不過我同食物兩者，佢會揀我先，每朝起身會走過嚟嗲完我先食早餐，你話係咪好抵錫。」她稱高峰期家有8隻貓咪，只時只剩下3隻，若3隻貓咪將來百年歸老，也暫不再養。

另外，講到理財觀念，她澄清並非慳妹，但自爆以前很傻：「初入行做電台只係識得將啲錢儲落支票戶口，係後來有個朋友迫我做定期，我都唔記得咗係邊位朋友，我真係好想多謝佢。依家我對投資多咗認識，加上有投資顧問幫手，無乜理財方面嘅煩惱，我覺得自己係智慧理財型，我向來都係揀低風險投資，一向穩陣，所以從來冇損手，好感恩。」

而明天是Vivian結婚15周年，她有感時光飛逝，但由於明天要忙工作宣傳，所以暫未定慶祝計劃，不過老公就堅持每年要送卡。問到工作大計，她透露稍後要飛外地拍攝，之後便收爐過農曆新年，至於演唱會，她坦言有傾過，但不會太快實行。