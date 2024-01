許芷熒生仔未夠半年再懷孕　大女一早預言有BB

前港姐許芷熒(Whitney,原名:許亦妮)尋日(3日)宣布與圈外老公Alexander Fung四年抱三,繼去年7月二仔出世後,誕下第二胎不足半年,許芷熒宣布第三度懷孕,「生產力」驚人!

許芷熒喺社交平台晒出一家四口全家福,老公同大女就指住許芷熒肚皮,5個月大嘅二仔則一副驚訝樣望住媽咪,許芷熒搞笑幫囝囝配上對白:「Wow,我咁快就做哥哥?」許芷熒自己都唔敢相信今次極速再懷孕,佢留言:「Can’t believe I am going to be a mom of 3,細佬BB 五個幾月,小小B在我肚裏3個幾月。」

佢自爆某日吃完早餐後佢仲係肚餓,老公當時笑佢:「係咪有咗?」後來仔細一諗自己月事確實仍未到,於是急急用驗孕棒check:「我第一個反應係流眼淚,因為啱啱生完細佬BB,仲甩緊好多頭髮,啱啱紮完肚,修完身,又要再嚟過?完全未有心理準備再生一個。當刻我真係晴天霹靂!」

許芷熒仲話3歲大女「馮寶寶」Kayli一早就「預言」過「Next Year I will have a 妹妹(明年我會有一個妹妹)」,許芷熒笑謂:「當時只係覺得她是隨口說說,原來家姐都有預言能力哦。」談到上月中感染新冠肺炎,佢話:「因為有咗BB,好辛苦都只係食過兩次止痛藥,因為唔希望食咁多藥影響BB,幾辛苦都要忍住。」體現母愛偉大。