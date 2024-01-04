許芷熒生仔未夠半年再懷孕　大女一早預言有BB

前港姐許芷熒（Whitney，原名：許亦妮）尋日（3日）宣布與圈外老公Alexander Fung四年抱三，繼去年7月二仔出世後，誕下第二胎不足半年，許芷熒宣布第三度懷孕，「生產力」驚人！

許芷熒喺社交平台晒出一家四口全家福，老公同大女就指住許芷熒肚皮，5個月大嘅二仔則一副驚訝樣望住媽咪，許芷熒搞笑幫囝囝配上對白：「Wow，我咁快就做哥哥？」許芷熒自己都唔敢相信今次極速再懷孕，佢留言：「Can’t believe I am going to be a mom of 3，細佬BB 五個幾月，小小B在我肚裏3個幾月。」

佢自爆某日吃完早餐後佢仲係肚餓，老公當時笑佢：「係咪有咗？」後來仔細一諗自己月事確實仍未到，於是急急用驗孕棒check：「我第一個反應係流眼淚，因為啱啱生完細佬BB，仲甩緊好多頭髮，啱啱紮完肚，修完身，又要再嚟過？完全未有心理準備再生一個。當刻我真係晴天霹靂！」

許芷熒仲話3歲大女「馮寶寶」Kayli一早就「預言」過「Next Year I will have a 妹妹（明年我會有一個妹妹）」，許芷熒笑謂：「當時只係覺得她是隨口說說，原來家姐都有預言能力哦。」談到上月中感染新冠肺炎，佢話：「因為有咗BB，好辛苦都只係食過兩次止痛藥，因為唔希望食咁多藥影響BB，幾辛苦都要忍住。」體現母愛偉大。