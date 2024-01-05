馬國明調理好身體造人　陳展鵬拉票爭視帝

視帝馬國明、陳展鵬、吳若希、吳業坤以及一眾無綫電視城員工，今晚（5日）出席於電視城舉行一年一度的員工盆菜宴聯歡第二晚。吳若希和吳業坤更提前早到，自備好宣傳單張及身上佩戴綵帶，齊齊為自己在《萬千星輝頒獎典禮2023》中入圍的獎項提名拉票，傅嘉莉亦同樣有自備易拉架為自己努力拉票。

盆菜宴上安排了吳業坤即唱獻唱，丁子朗及冼靖峰等，幾位「亞洲超星團」學員在第二晚也有到場勁歌熱舞，至於有份入圍角逐台慶獎項的吳若希、吳業坤、馬國明、陳展鵬丶古佩玲等人亦獲安排上台拉票。

受訪時，剛結婚回來的馬國明指好開心，分享在聖誕節時孖老婆湯洛雯狂吃，不過二人都有運動習慣，所以就算偶爾放縱一下也不會輕易發福。問到夫妻兩人有沒有造人計劃？馬國明說：「我哋好歡迎，如果上天畀依個禮物我哋，我哋會好樂意接受，當然亦都要調理好身體先，尤其係女仔。（奶奶有冇催？）佢哋都隨緣，冇壓力畀我哋，因為我爸媽本身就有孫湊緊，但唔知阿湯嘅爸爸媽媽會唔會緊張啲，因為佢哋暫時未有孫，但佢哋又冇係我哋面前講，所以我同阿湯有共識，隨緣啦。」又指現在他們夫妻二人養了貓貓，已經把牠當女兒一樣養。

講到拉票，馬國明表示他年年都不會拉票，亦不會投票給自己：「我覺得同自己拉票係好尷尬嘅事，因為票係觀眾投，所以我從來唔拉票。」不過，他又謂會幫自己有份演出的劇集拉票，指不論是《隱形戰隊》、《法言人》、《新聞女王》還是只有一場戲份的《破毒強人》，他都希望自己參與的劇集都能有好成績：「我冇私心，可能係因為我踢開波，只要套戲有我，都會想佢有好成績，至於獎項點分配就交畀觀眾。」預告頒獎典禮一定會出席，認為每年台慶和頒獎典禮都是公司最齊人的時候，如果想見朋友就一定要出席這兩個盛典，又指沒有獎都可以：「咁我冇獎咪戥人開心囉，到我攞獎人哋都可以戥我開心。」

積極拉票二人組的吳若希和吳業坤，有3項提名的吳業坤稱今年是他入行14年最好成績的一年，所以希望讓大家感受一下他付出的努力，而提名「最佳女主角」的吳若希自言長期選情告急：「因為今年係第一年，亦都唔知會唔會係最後一年，雖然今年勝率渺茫，但都會積極拉票，因為真係唔知會唔會有下一次。（投畀自己？）絕對會，我基本上係投晒畀1成個劇組，每一個合作嘅同事，男主角亦都投咗陳展鵬，因為佢真係一個好好嘅前輩，帶住我去演戲。」又高聲朗讀今晚派發傳單的政綱：「繼續發揮諧星嘅潛能，留住初心，繼續創新。」揚言今年每人在每個界別都可以投三位候選人，希望投票觀眾可以將其中一票分給自己。問到和佘詩曼競爭「最佳女主角」會不會有壓力？吳若希說：「毫無壓力，因為毫無懸念，一定係佢贏，反而我好享受今次盛宴。」透露已經準備好戰衣出席，預告屆時會露出自認為身體最美麗的部位。另外吳業坤將會作為「姊妹團」出席伍仲衡的婚禮：「因為我同兩邊都好熟，但同Ida會識得耐啲，所以去做吳太嘅姊妹。」

陳展鵬每年都幫自己拉票

至於有份角逐影帝的陳展鵬則指每年都會幫自己拉票，當然亦會幫助同劇夥伴拉票：「其實拍每一套劇大家都擺咗好多心機同埋努力，尤其是身邊所有嘅拍檔，同埋前線，一齊拍戲嘅時候都經歷咗好多嘢，有辛酸有開心。」又指「女主角」會投票給吳若希，表示之前歌曲都會投票給對方，又大讚吳若希今次在劇集《香港人在北京》發揮得好好，謂連身邊的朋友都對她讚賞有加：「吳若希除咗劇集入面，真人都好開心（你好睇好佢？）都係，公司有時要畀啲機會新人，咁佢演戲都算係新人，又同我一齊合作，咁我當然希望對手有好成績。（你自己有冇信心在攞視帝？）當然有，年年都有信心。」又指希望可以贏得劇集獎，因為那是屬於整個劇組人員，而私心是希望可以橫掃所有有分提名的獎項。