70年代美劇《特警雙雄》老牌男星大衛蘇離世

美國老牌男星大衛蘇（David Soul）離世，享年80歲。他的死訊由妻子Helen Snell於社交網公布，她表示丈夫於周四（4日）離世。她形容丈夫「作為演員、歌手、說故事者、創作性藝人以及摯友，他為世界帶來很多超凡的禮物。」

入行多年的大衛，於70年代憑美國大受歡迎的警匪劇集《特警雙雄》（Starsky & Hutch）走紅，他在劇中飾演勇探Kenneth "Hutch" Hutchinson（又名Hutch）。他與飾演「Starsky」的拍檔Paul Michael Glaser 於1975年合作直至1979年。《特》劇於2004年拍過電影版《孖咇勇探》，並由兩大男星賓史迪拿（Ben Stiller）與奧雲威爾遜（Owen Wilson）合演，奧雲飾演大衛的角色，而大衛與Paul亦有於片中客串。於片中飾演Starsky的賓史迪拿亦於社交網留言哀悼大衛形容他是70年代的有型士。

除了《特》之外，大衛亦有參演科幻劇《星空奇遇記》（Star Trek），於劇與他合作的「卻克隊長」威廉薩拿（William Shatner）亦有於社交網留言哀悼，並向他的家人致以慰問。拍戲拍劇之外，大衛蘇亦是歌手曾推出過多張專輯，其中一曲《Don't Give Up On Us》唱到街知巷聞。