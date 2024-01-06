遲來的紅葉　青衣尋芳蹤

香港紅葉一般是11至12月之間，天氣漸寒，樹葉才由綠變紅，但今年稍為遲一點，最近才踏入觀賞紅葉的最佳時節，許多人都會前往熱門地點打卡留念，但除了超人氣的元朗大棠楓香林之外，還有很多小眾的紅葉觀賞勝地，例如位於市中心的青衣公園，每到1月份，公園內有20多棵落羽松就會開始變成一片橙紅色，加上園內有不少景點，非常適合一家大細遊覽兼睇靚景。

限定紅葉 湖畔美景

位於市區的青衣公園，由港鐵青衣站C出口步行，只需約5至10分鐘的路程，交通方便就腳，十分適合大家快閃看紅葉。公園內圍繞着人工湖的並非楓樹，而是20多棵落羽松和水杉，兩者樹葉均呈幼細的針狀，且擁有相同特性，就是每逢秋冬就會由淡黃褪變為橙紅色，不過變色時間比楓樹略遲，通常在每年1月初開始轉紅，大約到1月尾才看到最橙紅的樹葉，直到2月初結束，那時候公園會換上一片艷紅、金黃交雜的壯麗景觀，與園內人工湖互相映照，若在陽光的照耀下，更顯得金光閃閃，難怪擁有「港版加拿大湖景」的美譽。

歐陸庭院 打卡靚位

青衣公園佔地7.09公頃，可從多角度觀賞紅葉，亦有別於一般的中式亭台樓閣設計，而是採用紅磚瓦頂的歐陸式建築風格，如果想一眼飽覽湖景和紅葉，可以穿過公園外的樓梯，走到觀景台，該處能拍攝對岸一字排開的紅葉，如果當日天朗氣清，湖泊更能清晰照出紅葉的倒影；大家或可以坐在草坪上，邊野餐邊欣賞隨風飄揚的紅葉，感受公園內的寧靜時光。

此外，園內的自然保育園地小橋同樣是不錯的賞葉位置，能拍攝到兩旁的紅葉。除了欣賞紅葉動人的色彩外，園內還有棕櫚園、芳香花園，更有樟樹和細葉榕古等三棵古樹，絕對是市區內親親大自然的不二之選。另外，公園設施完善，例如有兒童游樂場、人工瀑布、足球場和籃球場等，也是大小朋友放電的好地方。

同場加映：周邊好玩熱點

韓式遊戲室 扮韓妞歐巴

位於葵芳的Korea Kizneyland是全港首間韓國兒童遊戲室，並由韓國人打理，因此遊戲室充滿韓式地道色彩，更設有不少韓式打卡位，例如有人氣韓劇《非常律師禹英禑》插畫家CEZ所設計的彩繪壁畫，也有「鯨魚」的蹤影。此外，還有傳統韓屋、1：1釜山海雲臺天空膠囊「Sky Capsule」列車等。小朋友也可嘗試穿着傳統漢服，在各個打卡點前拍照留念。店內亦提供民間傳統遊戲「投壺」體驗，大家除了親身感受韓國文化之外，更可以考驗眼界和訓練耐性，亦有城堡滑梯、五感玩具和波波池等遊玩設施。

浪漫花藝 唯美手作

不少人會於特別日子贈送鮮花給至愛親朋，但鮮花的保鮮期有限，如果想永久保存花朵，則可以考慮製作成各類的押花手作，將花藝融入家具之中。位於葵涌的Tripbombom遊藝花舍是一家花藝工作室，更是全港首家及唯一擁有專利的押花設計註冊證書的店舖，店主是一位花藝師，擁有逾5年的花藝教學經驗，並開設不同押花工作坊，例如押花日式清酒杯套裝、押花玻璃杯碟套裝，以及浪漫字母小夜燈等，每款作品都唯美十足，除了觀賞之餘，也相當實用，送禮自用均適宜。

歐式清新 極簡咖啡店

位於葵芳的ROSIE咖啡店，主打歐式風格和清新氛圍，營造出舒適且富有藝術氣息的環境，店內裝潢以大地色為主調，門口以白色圓拱門為設計，並以亞麻藤編製的吊燈、仿天然岩石牆身、木系桌椅等作配搭，營造出濃厚自然氣息，同時帶有幾分歐陸風格的寫意感。除了裝潢時尚高雅之外，餐廳亦提供不少食物種類，包括三文治、意粉、甜品和多款咖啡，款款賣相吸睛，打卡一流，其中最受歡迎的菜式是秘製流心雞蛋三文治，以及炙燒黑豚肉醬意粉；甜品控則可以嘗嘗紫白配牛角酥窩夫，味道酸甜，雪糕口感幼滑。