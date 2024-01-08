廣咩｜粵語「呢Hea」有得寫？呂慧儀雲浩影好精叻

香港人做事快手快腳，若遇上「呢Hea、論盡」豬隊友，實在很難不生氣。話說回頭，廣東話「呢Hea」是否真有中文字寫？那便要考驗我們今集挑戰嘉賓呂慧儀（蟹姐）和雲浩影（Cloud）了。

問：以下哪個字詞是「呢Hea」的正字 ？

A. 呢棄

B. 匿亟

C. 邐迤

呂慧儀：「A讀呢棄；B讀匿……跟着那個字我不懂了知；C邐迤肯定是讀『呢Hea』，我懂這個字。」很厲害啊，蟹姐非常堅定地答C，果然給妳答中，恭喜恭喜！

至於雲浩影，我們就問她字詞「遴迍」是哪個廣東話口語的正字，她也回答得相當爽快：「這個嘛，是讀『論盡』！我答對嗎？是論盡。」那麼艱深的字，妳也能一猜即中，阿Cloub認真醒目。

接下來就交給我們的星級主持黃宇詩，給我們細說這兩個字詞的由來。黃宇詩：「廣東話講『呢Hea』，正字其實是這樣寫『邐迤』；至於形容詞『論盡』原來都有正字，是這樣寫『遴迍』。在唐朝《阿房宮賦》中有這樣記載『鼎鐺玉石，金塊珠礫，弃擲邐迤，秦人視之，亦不甚惜。』當中邐迤二字，是形容珠寶玉石亂棄地上，非常混亂的意思。」

此外在東漢《說文解字》中也有寫「遴，行難也。」而在南朝梁《玉篇》亦有說「迍，邅也。」可見「遴迍」這兩個字，都同樣有難行、很難前進的意思，後來它就被引伸去形容一個人做事不妥當。黃宇詩話如果她招聘員工，一定不會聘請有這兩種特質的人，因為做事邐迤和遴迍，肯定工作也會一樣，令人頭痛。