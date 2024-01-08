張鈞甯被爆帶男友返香閨　網友揣測拍拖原因竟然係咁

台灣女星張鈞甯自去年公開認愛馬來西亞導演柯汶利後，感情生活仍然保持低調，甚至連聚會都盡量避免同框，雖然張鈞甯對戀情保護措施做到足，不過仲係引嚟唔少網友嘅祝福，並認為呢段感情對2人嘅事業都有正向幫助，認真睇好。

事實上，以往張鈞甯都鮮少正面回應戀情，今次嘅大方回應亦令外界相當震驚，對此張鈞甯亦於早前嘅公開活動上回應道：「不是呀，因為都拍成那樣了，我還能說甚麼？就是看事情的發展，我們還在努力認識中。」事後，張鈞甯亦被台媒拍到佢同柯汶利及另外2位朋友一齊去唱歌，而2人亦繼續保持距離避免同框，直到聚會結束2人先一齊搭的士離開。

細數返張鈞甯昔日嘅緋聞對象，唔止有型男趙又廷、邱澤、張翰及彭于晏等，甚至仲有唔少背景雄厚嘅圈外人，不過眾多緋聞中佢亦剩係承認過同黃凱偉嘅戀情，如今佢官宣戀情之餘，仲大方分享柯汶利為人幽默、風趣，睇嚟張鈞甯亦相當滿意呢段感情。另外，張鈞甯嘅戀情同樣引嚟唔少網友熱議，有唔少內地網友認為2人之所以會拍拖，唔止係張鈞甯欣賞柯汶利嘅才華，2人喺事業方面都可以互相幫助，尤其張鈞甯從演員晉升成經紀公司老闆，喺演藝圈中亦唔再係單打獨鬥，加上旗下仲有唔少新人演員要培養，身為導演嘅柯汶利或者可以同張鈞甯「強強聯手」，令雙方事業再創巔峰。