炎明熹認未錄After Class團歌　唔擔心與隊友合作出問題

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）今天（8日）由朝踩到晚，早上趕拍新音樂劇《戀上西沙》至傍晚，之後緊接出席無綫唱片公司TVB MUSIC GROUP（簡稱TMB）晚宴，近半百歌手齊集，捱足全日的Gigi現身時一臉疲態，她表示：「剛剛收工趕嚟，工作時間都幾長，所以喺喺車上瞓咗一陣，啱啱瞓醒就呆啲。」問她可有心理準備拍劇要捱通宵？她相當有信心能應付：「依家適應緊拍劇嘅氛圍，都頂得住嘅，不過我發覺其實唔瞓仲好多，有時搭飛機，搭高鐵，瞓完醒咗仲攰，仲試過瞓咗覺發夢，工作人員話我叫咗一聲。」

之前有傳TMB和愛爆音樂兩間唱片公司各自為政，令分屬TMB的Gigi至今仍未有機會為隸屬愛爆音樂的女團After Class錄團歌，Gigi直認未錄歌，一切交由公司安排，雖然跟其他3位隊友屬不同經理人，但不擔心影響合作，她謂：「大家溝通番，希望合作會好啲。」

現已是大學生的她慶幸現時學校放假中，可以全情投入工作，但百忙中望能成功申請到兩周年假，不過自知機會微惟有自降低要求：「希望有一個星期假可以返鄉下，我上年都有返。」

吳業坤有太太做強力後盾

同屬TMG唱片公司的歌手還有吳業坤、JW、伍富僑、謝東閔及《中年好聲音》一眾歌手等。問到吳業坤是否以「一哥」身份現身，他表示：「吳若希就準備緊越南嘅演唱會，菊梓喬就喺內地巡唱所以冇嚟，我做代表好開心，未試過同大家食飯，其實兩間公司係冇分，大家都係一家人。」

他又謂1月28日舉行一場演唱會，所以藉今晚晚宴邀請同唱片公司歌手睇騷：「我自己用5位數字買咗啲飛，想送嚟啲朋友，同埋太太啲朋友，仲有對我不離不棄嘅人，仲會會通知啲贊助商。（要自己搵贊助？）唔係，係通知佢哋一聲我開騷啫。」不過相隔4年再在港開騷，他希望個唱將集中在自己上，所以不打算請嘉賓上台 。

問到日籍太太可會任驚喜嘉賓？他則謂太太做其背後的女人，除為Keep Fit的他準備兩周的便當外，還會幫手打點 ，他說：「佢留待下次啦，佢都有睇過我喺內地嘅騷。」他謂唱片公司非常支持他，雖然只演一場，但不計收益，更豪氣謂：「唔係吓吓計錢嘅。」