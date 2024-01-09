華麗鐵板燒　別開生面的體驗

日本鐵板燒結合師傅華麗的技術和高質食材入饌，客人坐在吧枱上恍如欣賞表演。近日不單有新開的鐵板燒主題餐廳，供應美食和美酒，亦有餐廳新推的鐵板燒和共享菜單，都令你有全新美食體驗。

訂房送清酒

享用日系美食時，配一口清酒最是寫意。尖沙咀開業的十四代鐵板燒選用A5宮崎和牛、北海道海膽和冬日必食的河豚白子等高級食材，打造出一系列的菜式。除了傳統鐵板燒美食，餐廳還有刺身和各式創料理，務求讓各位有完美體驗。大滿貫結合了甜蝦、海膽、帆立貝和三文魚籽製作，鮮美無比。海膽三文魚籽手卷選用自家製的醬油漬三文魚籽，分外鹹香。享用完刺身和壽司等，來到鐵板料理，軟滑多汁的A4宮崎和牛、富肉味有口感的美國薄燒都是必選美食，另外還有各式海鮮、和牛粒炒飯等選擇，即日至1月30日，預訂包廂的客人，可享訂房即送清酒王十四代節慶優惠，每位6人包廂的食客可獲贈1杯十四代清酒，12至15人包廂可獲1.8升原瓶清酒，歎鐵板時更盡興。午市多款套餐，如花竹蝦及三文魚鐵板套餐，精選二人套餐有雜錦天婦羅及鹽燒鯖魚定食，又或是暖笠笠的和牛豚肉涮涮鍋套餐，選擇都相當豐富。

獨食共享均可

為吸引客人，餐廳為客人提供時令美食，也不時打造新菜單。尖沙咀時尚餐飲空間SAVVY剛推出多款全新菜式選擇，新出的鐵板燒菜單有活波士頓龍蝦、大連活鮑魚、北海道刺身級帶子、黑豚扒、宮崎A5和牛西冷及澳洲和牛牛柳粒等，食盡海陸兩地食材。想和朋友分享的話，二人套有鐵板大連活鮑魚、泰式海蝦柚子沙律、特色雜菜湯、鐵板印度香烤拼盤和扒澳洲M5和牛西冷扒等，四人套餐的菜式更豐富，無論是獨食或和另一半分享都無問題。