被指醉酒侮辱人　「鷹眼」謝洛美傳下體照給新女友？

現年52歲的荷里活男星謝洛美維拿（Jeremy Renner）因飾演漫威超級英雄「鷹眼」而爆紅，去年元旦他遇上鏟雪車意外，嚴重受傷全面停工，「執番條命」的他昨日於社交網站宣布已復工拍攝劇集《Mayor of Kingstown》。不過，最近他又面對另一危機，謝洛美近日被爆料令他形象嚴重受損。

據知謝洛美去年8月在休養期間於一夜店認識34歲髮型師Amber Monson，而據女方同父異母的哥哥Jason Nelms更爆料，謝洛美會傳下體照給她，而妹妹更會轉發給母親和阿姨看。有指經過一段時間溝通之後，謝洛美和Amber已從「炮友」演變成戀人。

此外，謝洛美亦被Jason在訪問中瘋狂數臭囂張，有次他與母親等人獲他邀請到其豪宅時，由於他們不熟路加上天氣惡劣的關係而駕駛時迷路，於是他們致電給謝洛美求救，怎料卻被他破口大罵：「你哋係咩Ｘ人嚟架？你哋3個有冇腦架？」之後他們叫謝洛美出門口行車路好讓他們見到他，卻被他以自己僅穿襪子冇着鞋為由一口拒絕，並批評他們打擾到他。最後謝洛美找來姪兒出門口接他們，他們到達後，看到謝洛美喝醉。

另外，Jason爆料指謝洛美當時對他們態度好惡劣，還拒絕與母親的同行女性朋友握手好像看不起她，令他的母親發晒火爆粗批評他：「你飲醉，唔使咁Ｘ街！」之後當他們要離開時，謝洛美的姪兒居然和他們說：「如果你哋道歉，一切都會冇事！」最後Jason批評「他對我哋就好像對待一篤狗屎一樣，當自己係國王」。

此外，有傳媒亦將謝洛美的新歡起底，踢爆原來她曾多次犯法，被控使用致命武器之外，亦被控傷人、持有贓車、危害兒童罪和魯莽駕駛等。