亞洲最大海盜船！龍崗玩樂攻略

深圳有很多公園，最近一個位處龍崗新開幕的特別熱鬧，皆因它擁有亞洲最大的海盜船和全深圳市最高的摩天輪，還有多款機動遊戲，讓小朋友放電之餘，大人也能尋回童真。而且龍崗區亦有唔少吃喝玩樂新景點，順道滿足各位打卡、購物及搵食等需要。

山谷公園 機動遊戲

位處鹽龍大道與愛心路交叉口北側的龍崗兒童公園，從福田口岸乘地鐵至愉園站C出口，約1小時便可到達。這座佔地32萬平方米的森林公園，內有近20個機動遊戲，當中必玩亞洲容量最大的海盜船，以及海拔高達193米的全屏交互式星空摩天輪，前者採中式木船設計共有108個座位；後者可俯瞰龍崗優美山景，打卡氣氛一流。園內另有多個如彈床、迷宮、攀岩等玩意，加上科普展館、森林冒險劇場及自然教育中心，寓學習於娛樂。最重要是公園屬免費入場，部分設施需另收費，由於目前入園人數極多，想避開人潮建議早上到達或預約車位。

科普樂園 互動設施

紅立方是一座位於龍崗中心城的科普樂園，採用「三館一城」建築風格，由科技館、公共藝術與都市計劃館、少年宮及書城組成，由於外觀俱為紅色，因而有紅立方這稱號。園內展品種類豐富，藝術方面有超過500件來自世界各地及龍崗本土的作品；科技展品則逾300件，其中八成為互動項目，例如虛擬銀河隧道、巨型星球模型、360度旋轉太空椅等。這裏也有機械人主題展區，遊客可與AI下棋打波，還有樂隊定時表演，走累了則可到科技館的空中花園咖啡廳「醫肚」。

藝術中心 打卡勝地

於地鐵14號線石芽嶺站附近的錢江藝術中心，前身是一間家具用品出口公司，現變身為創意辦公園。中心由歐式古堡與中國園林混搭而成，共有4棟建築，其中一棟免費開放，收藏多件西方古典藝術品，給人一種穿越上海灘的時空錯覺。打卡點包括長80米的藝術長廊，採用中世紀歐洲裝潢，吸引不少網紅來拍攝宮廷風相片。頂樓花園則種有不同蔬果，仲可餵鴨子、兔仔等小動物。還有一個復古車站，設有一列火車頭及迷你錢江站月台，打卡一流。

購物商場 爆買山姆

龍崗區有多個大型購物商場，其中星河Coco Park位於深惠路與黃閣南路交匯處，距大運地鐵站只有10分鐘步程。商場佔地3萬平方米，總建築面積8.2萬平方米，共有5層結集了100多個國際品牌，集購物、休閒、娛樂、餐飲、運動、商務、教育、親子等功能於一身。近期人氣極高的「山姆會員店」也有分店在此，讓大家爆買而回！

吃貨天堂 擼貓歎啡

作為吃貨天堂，區內特色餐廳多不勝數，當中貓奴必到「Coffee Zone貓咖」，這間兩層工業風咖啡店，一樓提供飲品及輕食，二樓是擼貓區，只要穿着鞋套便可與20多隻貓咪玩耍。「肉祭燒肉一番」則主打日式燒肉，必點招牌横膈膜丶牛肩、牛五花、牛舌，另有豬肉、雞肉、羊肉、海鮮等供應，更有店員幫手烤肉的服務。喜歡戶外出餐的話可到「鵲躍Yue」，主打露營氛圍，食客可坐在帳篷內用餐，推薦京葱雞肉、蒲燒鰻魚及手打檸檬茶。