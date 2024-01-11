李亞男拍片剖白　親揭下嫁王祖藍之謎

藝人李亞男（Leanne）與王祖藍2015年結婚，婚後育有寶貝女Gabby和Hayley，一家四口幸福美滿。經常網晒幸福的李亞男，日前被網民問道「李亞男到底為甚麼要嫁給王祖藍呢？」她則拍片解釋清楚，並細數老公的優點，她坦言剛認識王祖藍時對方只有25歲，但十分拚搏：「小小的身體撐起了一整個家，那時候我覺得他就像一棵大樹，能給人滿滿的安全感。」李亞男更直言：「不是他追到了我，而是愛選擇了我們。」

李亞男更讚丈夫是一個重儀式感的人，每逢年尾、王祖藍媽媽、李亞男、兩個囡囡的生日然王祖藍即使工作忙碌都會抽時間為家人慶祝。此外，王祖藍每日都會打電話問候媽媽、嫲嫲、李亞男的父母，關心他們的身體狀況心。

李亞男續指丈夫工作之餘，亦經常發掘新地方帶她們一家去打卡，肩負起家庭「重任」，表示：「他雙手抱娃，還要拿一大堆的東西，這個畫面永遠都記在我的心裏。」李亞男更大爆丈夫會親自下廚炮製自己喜歡的的食物，對女兒亦寵愛有加，即使女兒將他的肚皮畫到花晒亦無怨言，還會出法寶氹大家開心。最令李亞男感激的是鼓勵她實現夢想：「我剛剛生完Gabby的時候呢，愛上了烹飪，他就鼓勵我出一本烹飪書。去年呢他還鼓勵我讓重新開始畫畫，還幫我舉辦了一個畫展。他還會不厭其煩地陪我拍照，哪怕他工作剛剛結束，只睡了4個小時。」

李亞男感性表示：「他們都說愛人如養花，你付出多少，花就綻放多美。所以你們問我為甚麼要嫁給他，我想這就是答案吧。親愛的老公，生日快樂，感謝你出現在我的生命裏。」