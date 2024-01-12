周吉佩大讚李佳芯唱功進步　自爆恨拍劇

《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）的音樂學校今日㨂正好日作橋遷之喜，並宣布有多位「中一」及「中二」歌手加盟，包括何博文、陳蒨葶、梁浩賢，以及歌手洪杰，吉吉與洪杰是同期出身的歌手，洪杰還義務幫手做裝修，認真老友。吉吉表示音樂學校是獨資經營，投資6位數字，老婆全職幫手打理，故他笑指老婆才是老細。

本身隸屬TMG旗下歌手，問會否邀請同門學唱歌？他指教唱歌就不敢當，但會邀請歌手一起開Live：「希望打造成觀塘區娛樂中心，24小時開放，一齊夜繽紛，頭炮一月底就開Live。」早前與李佳芯合作拍旅遊節目而熟落，佳芯向來有TVB魔音之名，問會否邀請對方作調教？周吉佩大讚道：「佢好咗好多，好享受台上唱歌，我聽過佢喺馬來西亞演出，我有留言讚她唱得好好。」早前吉吉代表香港到韓國參與KBS電視台表演，令他大開眼界，雖然並非首次代表香港演出，但覺得自己有點緊張，可以再唱好些。他有份獻唱新劇《飛常日誌》主題曲，劇集將下周一首播，他感謝公司給予機會，指歌曲是網民公開投票，希望大家鍾意，對於菊梓喬宣布離巢TMG，以後多了機會唱劇歌？吉吉坦言：「唔知，其實《中年好聲音》歌手都有好多演出機會，呢首歌聽完都覺得啱自己唱（想試拍劇？）好想呀！想試多啲不同嘢，除音樂上都想試拍劇。」