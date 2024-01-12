Jisoo十大不入！NewJeans美國賣碟冠絕韓國女歌手

隨着天團防彈少年團（BTS）與BLACK PINK熱爆全球，近年K-Pop歌手大舉侵佔美國市場。美國音樂市場調查機構Luminate近日公布了當地去年「TOP 10唱碟銷量」排行榜，韓流歌手佔據多達7席！

美國天后Taylor Swift去年推出重新錄製的專輯《1989（Taylor's Version）》，以80萬張銷量高踞榜首，她另外兩張唱碟分別排名第8及第9位，其餘7席均屬K-Pop歌手。近年在海外人氣高企的韓團Stray Kids憑第3張專輯《5-STAR》所錄得的52萬張銷量成績屈居亞軍，是榜內排名最高的K-Pop歌手，他們的第8張迷你專輯《樂-STAR》亦以38.1萬張銷量躋身第4位。

至於BTS師弟組合TOMORROW X TOGETHER（TXT）去年發行的迷你專輯《The Name Chapter: Temptation》售出44.2萬張，排名第3位。而出道年半已氣勢如虹的NewJeans，去年推出的第2張迷你專輯《Get Up》以33.2萬張銷量穩佔第5位，是榜內排名最高的K-Pop女歌手；另一女團TWICE的《Ready To Be》以30.3萬張位列第6位。當紅男團Seventeen憑第10張迷你專輯《FML》進佔第7位；BTS成員Jungkook首張個人專輯《GOLDEN》掹車邊排第10位。而去年首度推出Solo碟《ME》的Jisoo反而大幅落後，10甲不入。