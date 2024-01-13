沙頭角禁區開放！7大打卡位推介

沙頭角邊境禁區對大部分香港人來說，是一個既陌生又熟悉的地方。熟悉的是曾多次出現在港產片對白：「調你去守沙頭角」；陌生的是大家對這裏所知甚少。隨着第二期沙頭角開放計劃於2024年正式展開，除了橫跨深港兩地的中英街，整個沙頭角大解禁，香港市民及訪港旅客申請許可證後，便可走進這個昔日禁區自由行，以下7大打卡位可別錯過呀！

打卡位1：全港最長碼頭

沙頭角雖然不大，卻擁有全港最長的碼頭，由沙頭角海濱一直延展至沙頭角海長達280米。原建於上世紀60年代，後於2004年重建。無論是碼頭盡處的「天涯海角」與T3純白燈塔，或是碼頭長廊與描繪沙頭角人文歷史的壁畫都是打卡必到。大家還可於附近的自助販賣機購買「幸福小魚」，寫上願望後掛到碼頭欄杆上祈願。

打卡位2：最東之角石碑

沙頭角之所以叫沙頭角，據說是源自一位到廣東沿岸視察的清朝大臣，站在沙頭角最東之角、望着沙頭角海有感而發題下的「日出沙頭，月懸海角」詩句。現這個沙頭角最東之角，不僅是豎立了「沙頭角之角」舊式路牌並標示有經緯度，還特設一塊刻有這詩句的石碑，成為一大地標。

打卡位3：順平壁畫街

禁區內有不少充滿文藝特色的壁畫，除了碼頭之外，順平街都有兩幅。高逾2米的壁畫牆描繪着沙頭角標誌性的傳統文化活動「天后醮典」，不僅有舞龍舞獅，鶴佬婦女還會大跳「陸上龍舟」舞。雖然此大型酬神活動每10年才舉辦一次，但大家可從壁畫感受到慶典盛況。

打卡位4：舊消防局

沙頭角有兩家消防局，一舊一新，必去打卡的是位於順隆街與順平街交界、早於1962年為沙頭角居民服務的舊局。雖然已退役20年，但至今仍保留着昔日外觀，最大特色莫過於比一般消防局矮上一截的紅色閘門，門前還會不定期展示1:1復刻的百年前手推消防車。

打卡位5：明信片紀念印

講到由殖民時期保留至今的，還有一個具英女王徽章的郵筒，毗鄰舊消防局的沙頭角郵政局左側牆身。為配合第二期沙頭角開放計劃，郵局新推出6款沙頭角遊記明信片及2款紀念印，不妨買張明信片打埋印至走。

打卡位6：舊式路牌騎樓群

碩果僅存的T型舊式路牌是20世紀初期產物，現時全港剩下不到80個，沙頭角保留了其中3個，分別是「新樓街」、「車坪街」和「鹽寮吓」，舊路牌另一特色是從右至左的閱字方向。當中「新樓街」又稱為「民初街」，街上22幢騎樓建築早於上世紀初建成，是香港現存少數保存完整的廣州式騎樓群建築，於2011年被列入二級歷史建築。

打卡位7：許願瞭望台

雖然中英街現時仍未對外開放，但大家可於中英街花園內的許願瞭望台，眺望這個富神秘感的歷史見證地。而種有櫻花樹的中英街花園，還擺設了一具1:1仿製舊式火車頭模型及復古車站牆身，處處都是打卡位。

自由行三大必知

1. 申請沙頭角/電子旅遊禁區許可證費用全免，香港市民及訪港旅客皆可經網上平台（www.es.police.gov.hk）申請。首階段每日名額1,000個，處理申請需時3個工作天。

2. 憑電子旅遊禁區許可證，可於所申請日期的7:00am至9:00pm時段在除中英街以外的沙頭角範圍遊覽。

3. 前往沙頭角自由行的旅客須乘搭公共交通工具進入，包括於港鐵上水站或粉嶺站乘搭78K或78S（特快班次）巴士；或於港鐵上水站乘坐55K專線小巴；又或在港鐵藍田站乘277A巴士。

同場加映：順道遊鴨洲及吉澳

配合沙頭角開放計劃，即日起新增設每日往來沙頭角碼頭、鴨洲及吉澳等街渡渡輪服務，方便大家遊沙頭角之餘，可順道暢遊鄰近外島。鴨洲和吉澳屬聯合國教科文組織世界地質公園印洲塘景區一部分，兩島各具特色。船程約1小時鐘至1小時20分鐘不等。

當中鴨洲因小島外形似一隻「趴地鴨」而得名，圍着布滿紅色角礫岩的海邊環島走，可近距離觀賞多種形成了數千年的海蝕地貌及奇岩怪石，當中最著名的是鴨眼，其他還有鴨腳、大肚婆、蛤蟆和綿羊等，足顯大自然的鬼斧神工。至於吉澳是一個歷史悠久的漁村，連接碼頭的吉澳大街，除了食肆、乾貨海味商店、客家茶粿檔，姻緣樹、吉澳地質教育中心等景點都集中於此。沿着碼頭左邊登上400多級樓梯，還可飽覽「印塘六寶」靚景。