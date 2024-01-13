丁子朗自爆理想對象係馮盈盈　頭腦聰明又體貼

藝人丁子朗自認情路上較主動，難忘與初戀的浪漫回憶，他又大方直指欣賞劇集拍檔馮盈盈的聰明，是自己擇偶的先決條件之一。對於當初參加選秀節目遭旁人反對，子朗堅持力排眾議，更形容今次是個「重生」的機會。

現年26歲的子朗已入行7載，自覺遇到的機會較他人多，比預期得著更多，故心存感恩，並承諾會繼續努力。而近日他除以《亞洲超星團》成員身份攻撼舞台外，與馮盈盈CP檔主演的劇集《妳不是她》亦剛播畢，難怪他頻頻亮相，人氣不錯。談到螢幕上奉旨與盈盈「談情說愛」，子朗直言現實生活中只要遇上適合對象，自己會爭取機會，亦不會因正受力捧而擱置感情事：「我冇所謂嘅，只係太忙，真係冇時間去諗啫。」

至於過往最深刻的戀愛經歷，他直言非初戀莫屬：「當時自己17、8歲，覺得同對方曖昧緊，有次喺雪地過馬路驚佢跣親，咪拖實佢囉。拍拖時試過特登企高一級樓梯同對方講：『想畀妳聽吓我嘅心跳！』依家諗番覺得當時嘅自己好黐線，哈哈！」拍拖約1年，這段情便無疾而終：「我決定參加『香港先生』，唔夠4日就飛咗番嚟，分隔兩地又唔同生活圈子，真係好難維繫。」

其實當初子朗的決定，不單影響拍拖，就連家庭亦出現「巨變」：「啱啱完成大學第一年課程就搞退學，嗰科仲要好難考喎。我直情同父母講不如你哋放棄我啦。（父母好嬲？）應該話好擔心我，不過經過時間洗禮佢哋就開始明白嘞，仲鼓勵我繼續追夢。（你係衝動派？）係因為我由細到大都好鍾意表演啫，嗰時覺得讀書係幫自己搵機會，依家（入行）咪有機會囉，唔試過驚第二日後悔呀，情況等同我參加《超星團》一樣，公司好多人都極力投反對，但我堅持，覺得呢個係第二個可以令自己『重生』嘅機會。」

至於因合作與盈盈朝夕相對3個月，子朗開始了解對方，並大讚盈盈貼心：「佢會幫我買咖啡、知我食素會專登點餐，拍親吻戲時連牙刷及香口膠都幫我準備埋，佢應該係好好嘅女朋友，不過我最欣賞係佢個頭腦，真係好聰明，我希望另一半能夠有呢樣特徵，絕對唔介意女方叻過我，兩個人相處要相互影響一齊進步先得。」整個訪問中，子朗不時強調目前單身，當提起緋聞女友郭柏妍，他簡單笑答：「我哋咪合作過拍劇囉！」