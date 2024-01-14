全新iX2 xDrive30及iX1 eDrive20 連袂登場

剛踏入2024年，BMW旋即為車迷帶來純電i系最新成員iX2及全新iX1 eDrive20聯手擴大BMW純電車陣容。

首度抵港的全新iX2屬BMW首款運動型轎跑車(SAC)，雖擁有跟iX1運動型多功能車 (SUV)大致相同底盤及硬件，但外形設計卻完全不同，最明顯的包括擁有斜背設計及配備BMW Iconic Glow發光框邊面罩，勾勒出截然不同的動感。

率先抵港展出的為iX2 xDrive30 M Sport Edition版本，配備前後軸電馬達，以四輪驅動，最大馬力及扭力分別313hp及494Nm(啟用Boost/ Launch Control模式)，完成0-100km/h加速只需5.6秒，最高速度被電子限制為180km/h。跟連袂登場、配備前軸電馬達、以前輪驅動的新抵港iX1 eDrive20一樣，同配備64.7 kWh高壓電池，最高續航力達449km(WLTP)。作為iX1入門級車型，iX1 eDrive20的最大馬力及扭力分別204 hp及250Nm，0-100km/h加速8.6秒，最高速度被電子限制為170km/h，最高續航力475km(WLTP)。至於充電時間，兩版本同兼容130kW最大充電功率直流快速充電，29分鐘內由10%增加至80%，以11kW交流電中速充電，6.5小時可充滿。