佘詩曼車輪轉掃獎3奪視后創歷史　陳豪相隔16年再稱帝

《萬千星輝頒獎典禮2023》昨晚（14日）移師澳門舉行，無綫藝人傾巢而出，整晚23個獎項競爭激烈，其中以宣布視帝及視后一刻最為緊張。一如所料，憑主演《新聞女王》爆紅的佘詩曼3度榮登視后寶座，成為頒獎禮有史以來「最佳女主角」得獎次數最多的一位，同時更擸埋馬國及大灣區視后殊榮，而視帝則成為《破毒強人》陳豪的囊中物。

佘詩曼2016年約滿無綫後，相隔7年回巢接拍《新》劇，結果再食胡勇奪視后。其實由宣布入圍一刻開始，她已「由頭帶到尾」，今次得獎絕不意外。前晚才於北京出席活動的她，風塵僕僕前往參加昨晚的頒獎禮，會場更遍布粉絲舉牌為她打氣。紅地氈上阿佘姍姍來遲，身為紅地氈主持的潘盈慧及許文軒惟有捉着高海寧及馬國明做訪問「拖時間」。最後阿佘以一身黑色閃爆晚裝打扮現身，貴氣盡顯，全場隨即尖叫聲不絕。談到得獎信心？她坦言：「參加比賽要有體育精神，賽果唔係咁注重，況且整個拍攝過程好開心，我已經enjoy咗喇！（粉絲下晝已經嚟霸位喎！）好開心，多謝你哋過嚟，希望你哋今晚Enjoy the show啦！」而當宣布得獎一刻，她從好友林峯及楊茜堯手中接過獎座，今次是繼《鳳凰四重奏》及《使徒行者》後第３度奪視后，她流下開心眼淚並說：「通常一不離二、二不離三都係形容唔係幾好嘅嘢，依家可以證明係好嘢喇！其實攞一個獎好難，因為唔係只係我個人嘅努力，係大家一齊嘅努力，好開心同一班好好嘅演員合作，你哋畀咗好好嘅回憶我，未來希望再遇到好嘅角色，有更加多嘅好戲，等大家返屋企追劇煲劇，仲要多謝媽咪一直以嚟對我嘅照顧。」而《新聞女王》同時奪「最佳劇集」。另外，阿佘更創下紀錄，同時兼奪「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「大灣區最喜愛TVB女主角」，其中再膺「馬國視后」，她指上一次拿這個獎已是10年前。與此同時，她更獲選為「最佳衣着女藝人」，錦上添花，絕對滿載而歸。

出爐視帝陳豪與太太陳茵媺甫踏上紅地氈已sweet爆全場，不停拖手、擁抱及面貼面放閃，搞到身旁的蕭正楠不禁說：「佢好似攞咗獎咁喎，你（指陳茵媺）咪個獎囉！」陳茵媺更對老公信心十足：「絕對有信心，今次係我哋婚後首次一齊行紅氈，係好好嘅回憶。」在太太「加持」下，陳豪繼《溏心風暴》後，相隔16年再次登上視帝寶座，他從「4位阿太」包括陳茵媺、黃翠如、單文柔及湯洛雯手中接過獎項，陳茵媺更是開心得哭如淚人，陳豪上前擁抱，場面感人。陳豪開心表示：「《破毒強人》係充滿意外嘅劇集，令好耐已經冇睇電視嘅觀眾，重新睇番電視。我要多謝我太太，佢將屋企打理得咁好，我先可以全心全意咁去演戲。多謝我媽咪同兩位哥哥，以及支持咗我好多年嘅粉絲，我已當佢哋係朋友，多謝電視機前嘅觀眾，有你哋嘅支持，我哋先可以咁強大。」

馬國明認叻：冇人破到我紀錄

而新婚的馬國明成為「馬來西亞最喜愛TVB男主角」得主，他聞得自己得獎頓時O嘴：「多謝監製鍾澍佳畀呢個角色我，多謝Man姐佘詩曼，有佢呢套劇先喺咁多哋方咁爆，多謝台前幕後，冇你哋我攞唔到呢個獎。多謝《隱形戰隊》監製文偉鴻、多謝《破毒強人》監製羅永賢，今年最高收視嘅3套戲都有我份。我仲要多謝我老婆，希望佢繼續開心，佢開心就旺夫！今年冇咗『最受歡迎男角色』獎，我之前攞咗4屆，所以冇人打破到我紀錄。」同時他亦獲得「最佳衣着男藝人」，至於《隱形戰隊》則獲頒「馬來西亞最喜愛TVB劇集」。至於「大灣區最喜愛TVB男主角」則成為《廉政狙擊》黃宗澤的囊中物，他簡單致感謝詞：「多謝TVB，多謝提攜過我嘅人，如果唔係你哋，我就進入唔到大灣區呢個市場。」而「大灣區最喜愛TVB劇集」由《新聞女王》奪得，《新》劇全晚共擸８獎項，贏開巷！

【陳嘉敏澳門直擊】