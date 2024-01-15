廣咩｜炎明熹讀錯「皚」字？麥明詩學霸屈機

我小時候最愛看《黑白殭屍》，當年的周星馳和龍炳基，一個「黑蚊蚊」一個「白曬曬」， 一唱一和， 十分很搞笑。不知今集挑戰嘉賓炎明熹（Gigi）與麥明詩，又懂不懂這對「黑白」形容詞？

問：以下哪個字詞是「白曬曬」的正字 ？

A. 白舐舐

B. 白𣏂𣏂

C. 白皚皚

炎明熹：「一定不會是C，因為這個字（皚）沒記錯是讀『曖』；選項C（白皚皚）一定沒可能；而B那個字（𣏂）我沒見過，故此我猜一定是Ａ。」很抱歉Gigi，正確答案其實是C（白皚皚）呢，妳確實沒說錯「皚」是讀曖，但它也有口語讀法「曬」（第四聲）呢。

至於麥明詩我們就問她「黑鼆鼆」是哪個廣東話口語的正字？她非常肯定的答：「是『黑蚊蚊』嗎？（妳答對了）太好了，哈哈哈！」認真叻女麥明詩，果然是才女呢。

關於這兩個形容黑白的字詞，就交給我們星級主持黃宇詩，解釋它們的起源吧。黃：「廣東話『白曬曬』正字，其實是這樣寫『白皚皚』；至於意思相反的『黑蚊蚊』，它的正字是這樣寫『黑鼆鼆』。」她說在東漢《說文解字》中，曾解釋「皚，雪之白也。」即指白得像雪一樣；同一書中也有另一句「鼆，冥也。」意指環境黑漆昏暗，這一白一黑程度，十分極端。

黃宇詩還補充：「中文疊字真的十分好用，如想讚女孩子皮膚又白又美，你可以用白雪雪；但是如果她皮膚曬得很美，請千萬別說她黑鼆鼆，因為對你印象一定扣分。」