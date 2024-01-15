冬日浪漫！必踩日本3大戶外溜冰場

冬天去日本特別好氣氛，除了看燈飾、浸溫泉、滑雪外，各地還有不少戶外溜冰場，讓人猶如置身日劇場景，極為浪漫。要數當中最特別的，首推位於東京涉谷摩天大廈頂樓的娛樂場所CÉ LA VI Tokyo，即日起至3月9日該處帶來了與別不同的高空溜冰場，享受滑行快感之餘同時飽覽涉谷耀眼醉人夜景。而長崎縣佐世保市主題樂園豪斯登堡及千葉市中心亦有大型戶外溜冰場，教大家樂在其中！

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東京：涉谷半空 飽覽夜景

創始於新加坡的餐廳和酒吧集團CÉ LA VI，旗下店舖遍布法國、台北、吉隆坡、上海、杜拜等地，日本方面於2019年在東京涉谷東急Plaza樓頂兩層開設CÉ LA VI Tokyo，結合調酒、音樂及美食等多種元素，是甚具人氣的娛樂場所。該處最近於17樓增添了冬日限定溜冰場CÉ LA VI Sky Skate Rink，令玩樂元素再升級。該溜冰場最大的吸引之處，莫過於可在涉谷高空享受溜冰樂趣，除了有璀璨繁華夜景相伴，還有DJ打碟音樂、繽紛燈光及大量燈籠配襯，氣氛極佳！溜冰場最多可容納25人，值得留意係場地特別使用了瑞士品牌Glice的樹脂面板所製成，不用水及電符合永續目標外，滑動效果亦十分出色。與此同時，場地有溜冰鞋、頭盔及護具供應，訪客可在毫無準備下輕鬆享受踩冰樂趣。活動期間亦提供包含無限溜冰及用膳的套餐，除了於午餐和晚餐均供應的滑板漢堡包餐，還有可揀選豐盛肉類菜餚的晚餐套餐，無論想玩想食都得到滿足。滑板漢堡包餐每位¥4,000（約HK$216）、晚餐套餐每位¥6,000（約HK$324）。

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長崎：首度登場 運河滑行

冬日前往荷蘭，一大招牌風景是當地結了冰的運河會成為了天然溜冰場。現在只需前往日本，亦可感受箇中樂趣！位於長崎縣佐世保市的主題公園豪斯登堡，一大特色係擁有一條長約6公里的運河貫穿園區，今年公園搞搞新意思，即日起至2月29日於Attraction Town與Art Garden之間的一段運河上，打造日本首個運河溜冰場。該溜冰場長50米、闊13米，園區於運河上安裝了一個平台，並利用冷卻管將水凍結成冰，配合四周有古典歐式建築作背景，令人恍如置身荷蘭運河溜冰場之感。除了大人可樂在其中，園區亦有專為小朋友而設的輔助滑行裝置，讓一家大細都能盡興。追求浪漫氣氛的朋友不妨於晚上到訪，除了冰場本身會亮起色彩照明，就連周邊的樹木也有白色燈光閃照，畫面相當夢幻。可別錯過溜冰場附近的咖啡店有香甜的熱朱古力及西班牙小吃吉拿棒供應，溜冰後記得享用暖身。費用（包租借溜冰鞋及頭、手及膝的保護裝置，公園入場費另計）每位¥800（約HK$43）。

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千葉：燈飾照耀 新手啱玩

千葉縣千葉市自2019年起舉辦「YORU MACHI in千葉市中心市街地」活動，宗旨是讓千葉市中心的夜晚變得歡樂。該活動即日起至3月10日正舉辦第3屆，亮點是位於千葉市中央公園的YORU MACHI溜冰場，它是日本最大型合成溜冰場之一，面積約400平方米。溜冰場採用世界上最優質的合成冰製成，連專業的場地也使用這種冰，好處是即使摔倒也不會弄濕或覺得寒冷，溜冰初哥也可以玩得安心，於七彩燈光包圍的溜冰場暢快滑行，體驗無拘無束的感覺。溜冰之餘更可以欣賞燈飾，同場還舉行燈飾活動Lumirage Chiba，香檳金燈光點亮市中心，超大隻的發光馴鹿出現在中央公園，是必到的打卡位。玩到餓了，現場設有室內用餐空間，可享用由未來食堂出品的熱辣辣烏冬、燉飯、餃子等，此外更設有卡拉OK，一曲收費¥1,000（約HK$54），拿到高分可獲得餐飲券，冠軍更可獲得¥30萬（約HK$16,200）獎金及在電視節目獻唱。成人費用¥1,500（約HK$81）。