失智長者險被誘到內地「買樓」 幸一線通平安鐘™及時救回　在職子女：搵平安鐘幫手快好多

【營業資訊】隨住人口老化，不少長者無論身心都需要妥善照顧。不過，根據政府統計數字，肩負起照顧同住60歲以上、並有長期照顧需要長者重任的人士中，超過6成屬從事經濟活動人口，既要上班又要照顧家中老幼，壓力之大可想而知。有在職人士因不放心家中長者，善用一線通平安鐘™服務，甚至發生化險為夷驚險經歷，力勸其他照顧者及時尋求協助。

黃婆婆（化名）約十年前被發現患有認知障礙症，雖身體健康但記性日漸衰退，而丈夫身體則一般。由於兒子要上班，本身又有家庭要照顧，不放心兩老獨自在家，故一早已為兩老安排使用一線通平安鐘™服務，「阿媽日日都要去中心做訓練，而阿爸身體就一般通常留屋企，所以屋內平安鐘同智守護電話APP我哋都有用。」兒子梁先生表示，媽媽雖然有認知障礙症，會出現時間及空間感錯亂問題，但經訓練後，學懂遇到任何問題都按平安鐘或智守護電話APP求救鍵，故此出現媽媽外出迷路或爸爸在家不舒服等情況，兩老都懂得按鐘求助。

認知障礙症長者難免情況日差，黃婆婆亦不例外。兒子表示，有一次媽媽在家中突然接到電話「就落樓跟人走咗去」，令爸爸不知所措按鐘求助，經「一線通平安鐘™」支援中心人員利用婆婆身上的智守護電話APP查探後，竟發現婆婆位處邊境關口，幸好及時找到警方協助，才不致被誘過境，及後才知道有不明人士以去內地「買樓」為由引誘婆婆下樓。這驚險經歷令到兒子更了解一線通平安鐘™服務好處，「搵平安鐘幫手快好多，始終我哋要返工，要即刻仆去關口都做唔到，平安鐘就即刻幫到手喇。」

資深職員歷盡求助長者百態 以真心助人自助

27年來，「一線通平安鐘™」提供全天候24小時全面支援服務，時刻守護長者，減輕長者摯親後顧之憂，當中少不了一眾時刻保持初心的前線職員默默付出。現任「一線通平安鐘™」支援中心職員陳玉清Agnes加入協會已逾26年，起初因看到協會報章招聘廣告「救命鐘服務接線員」而首踏長者服務行業。

Agnes坦言初入行時，也一直要摸索如何幫助長者，她憶述，早年一個大年三十傍晚接獲一位伯伯求助電話，稱自己剛剛由非緊急救護車接送出院回家，因家住大廈七層，沒有電梯，行動不便，加上身體狀況不好，家中又沒有食物，佳節下倍感無助。當時還時新人的Agnes非常心痛，而幾經辛苦下最後成功協助伯伯周羅食物。這個經歷，令她體會到「一線通平安鐘™」不僅限於緊急救命送院，而是全天候支援。事實上，隨着不斷發展，協會由原本單一的「一線通平安鐘™」服務，擴展至有社工、護士、慰問中心等團隊為長者提供多元的支援服務。

能夠在一個崗位堅持26年，Agnes指最大的意義就是能夠助人自助。她指出，因這份工作，她早一步關注及認識認知障礙症，後來媽媽雖不幸患上此症，她也知道如何處理及照顧媽媽。Agnes坦言，「一線通平安鐘™」支援中心的工作有喜有悲，接電話「看似簡單」，實際上不時需要處理用戶的危急事件，「可能我呢一刻同個長者傾到好開心，下一刻有個call可能係好緊急」。

另外，作為一個資深平安鐘服務專員，歷盡求助長者百態、從心痛到釋懷，也是必經階段，「最記得一個阿伯求助，由聽住佢可以講到野，到慢慢冇應我哋…當刻真係好難受，到後來再諗，我哋盡力幫已經就夠。」Agnes又認為，要成為服務專員講求耐心、愛心及同理心，理解長者需要，不能認為自己是在「幫長者」，而把自己放在高位，要平等對待長者，「每個人都會老，如果佢身體唔好，佢會需要你幫手，第日或者你都會有佢哋嘅情況，甚至乎你會差過佢。」

27周年推「678優惠」活動 助長者安享無憂樂齡人生

適逢成立27周年，協會發起「678優惠」活動，旨在呼籲公眾關顧身邊長者，幫助摯親居家安老，安享無憂樂齡人生，亦減輕照顧者壓力。協會「678優惠」活動期間內（即日起至2月29日），60至80歲以上新用戶登記「一線通平安鐘™」或組合，可享月費優惠或安記海味禮品，其中70至79歲「老友記」更可享高達3年合約其中2年半價優惠。

長者安居協會「一線通平安鐘™」查詢：

登記熱線：（852） 2952 7250

WhatsApp查詢： （852）9338 8312

協會網頁：www.schsa.org.hk