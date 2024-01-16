星玄｜MIRROR個唱火辣！AK下體頂美女屁股

今日係1月16日農曆十二月初六，是日最旺生肖係猴，人緣運回升，有力化解溝通上嘅誤會。MIRROR副隊長Anson Kong（AK）就係屬猴，向來性格火爆，擁真性情嘅佢，不時都被人誤解。MIRROR演唱會15日正式在亞博開鑼，早前AK就喺社交網上載黑圖，以及一支咳藥水嘅相片，當時就有人誤會，以為佢為演唱會發放負能量。但其實係因為佢因「開騷前先嚟病」而感到當黑。去到個唱首日，12子先以黑色閃星打扮登上彩色舞台，連唱《Sheesh》、《Innerspace》等多首圑歌，全場氣氛高漲，AK亦狀態大勇，無負一眾粉絲嘅期望，相信佢亦對自己表現感到滿意。事實上，AK今次演出勁性感，同靚女舞蹈員仲感到實一實，疑似有身體接觸，其中一幕佢下體仲似乎貼實對手屁股，睇到一班Fans嘩嘩聲！

而早前喺《MIRROR TIME》節目入面，AK讀出「給MIRROR的信」時就表示：「天秤有兩邊，有起有落，儘管有時會失衡，但感謝身邊還有大家，希望大家可以繼續努力，做好自己，繼續為世界帶來新的衝擊」。AK果然係MIRROR副隊長，的確有大將之風。

至於今日幸運星係水瓶座，各方面嘅運勢都唔錯，可望迎來愉快一天。台灣女星林心如同老公霍建華結婚7年，育有愛女「小海豚」，婚姻幸福又低調，近年心如以製作人及主演身份，參與多套出色嘅劇集，掀起唔少熱話。

直至近期佢再參與內地綜藝節目，甚至擔任好友蘇有朋個唱嘉賓，成功勾起大眾唔少回憶。心如各方面運勢咁好，唔知今年會唔會再製作出好似《華燈》，咁出色嘅劇集畀大家睇呢。