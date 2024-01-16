隻字不提頒獎禮！李佳芯被缺席心灰意冷　等約滿走硬

無綫頒獎典禮前晚（14日）圓滿結束，有份角逐視后的李佳芯未見人影成網民關注點，據知她前晚慘「被缺席」，備受冷待的她實行在社交網隻字不提頒獎典禮以作無聲抗議，亦更加堅定離巢之心；相反另一缺席的視后級人馬胡定欣雖然人冇到，但仍在社交網留言為視帝陳豪打氣，兩人立場對比明顯。

前晚頒獎禮的賽果塵埃落定，除了3料視后佘詩曼成焦點外，今年憑《有種好男人》提名視后及「最佳女主持」的李佳芯缺席盛會也引來網民熱議。由於佳芯多年來每逢無綫台慶及頒獎典禮也會悉心打扮赴會，加上今次她有兩項提名，故此其缺席屬意料之外，然而有指她今次其實是「被缺席」。早年她傳被內地封殺兼遭無綫雪藏，去年底她在台慶大合照中不但靠邊站，節目在內地無綫官方平台直播時更慘被打格，前晚的頒獎禮會在內地平台播出，佳芯「被缺席」可能與此有關。昨日她雖有更新社交網，但對頒獎禮隻字未提，只在限時動態中轉發了粉絲為她製作的短片，片中記錄了她入行以來演出過的作品及獲得的獎項，她在短片下留言道：「Be happy. Be bright. Be you.」有粉絲對偶像被禁足一事感到嬲爆，爆Seed表示就算佳芯現身頒獎禮最終只會被打格，不如不去。

佳芯近年被公司投閒置散，去年只得一部電視劇《有種好男人》播出，冇劇拍的她只獲安排主持綜藝節目，她早前受訪曾講到明「冇人搵我做嘢」，更坦言自己與無綫快將約滿，然而「仲未傾到適合嘅條件，會再睇睇」，暗示續約成數不高。加上經過前晚一役，佳芯更是心灰意冷，遂下定決心不會續約。

陳展鵬冇獎攞有老婆呵番

至於同樣入圍視后10強的胡定欣雖未有出席頒獎禮，不過她在陳豪奪得視帝之後，在社交網晒相恭賀對方，完全沒有避忌，跟佳芯對待頒獎禮的態度大相逕庭。

另外，敗於陳豪手上的陳展鵬雖然失落視帝，但有愛妻單文柔呵番！前晚剛好是展鵬的生日，頒獎禮後，太太即為他送上驚喜蛋糕，單文柔昨日在社交網晒出2人手捧蛋糕的自拍照，並甜蜜寫下：「2024年第一個Post，想留番畀你，Happy Birthday to my love！」之後又表示：「今年雖然未可以親手整個蛋糕畀你（爭住先）」。隨後展鵬亦在社交網晒出靚相，笑言「以為今年考試零分，但入房後，竟然得到一份大獎，每年都有你親手做嘅蛋糕。」閃到爆！

至於獲「大灣區最喜愛TVB男主角」的黃宗澤在台上沒有多謝高層樂易玲，被取笑「膽大包天」，他解釋：「因為上台嘅時候已經話超時，同埋我又冇諗過攞獎，所以冇準備，落台之後，真係如坐針氈同背脊涼浸浸，有向樂小姐講唔好意思，佢話冇事，但聽到呢句都有啲壓力。（點贖罪？）佢叫我做乜都得啦。」