楊梓菁秘密生B做人母　火速收身開工冇人知

藝人楊梓菁（舊名楊柳青）去年靜悄悄地榮升母親，於上年8月尾誕下一子，現時BB已經4個月大，問她為何如此神秘？她解釋：「我因為太瘦，有咗都冇人發現，上年11月我去馬來西亞攞獎，已經收晒身，同生之前冇乜分別。」不過，問到是否已經結婚時？她則拒絕透露：「感情狀況唔公開。」但對BB就無所不談：「囝囝暱稱肥豬包，因為佢出世時8.2磅，好重，依家已經19磅，著緊9個月BB嘅衫，佢好似我細個嘅樣，同我一樣咁多頭髮。」

作為新手媽咪，楊梓菁不但不感辛苦，還揚言開心到不得了：「之前朋友仲嚇我，話佗BB係最舒服，之後湊小朋友好辛苦，但我就相反，我佗B仲辛苦，因為唔可以太大動作，但我係唔靜得嘅人，真係有啲產前抑鬱。到咗生完，我就變甩繩猴子，所有抑鬱都冇晒，生完好開心，BB成日笑，媽咪又會幫我湊BB，佢好似陽光咁，成為全家嘅話題，幾攰見到BB都會開心番，我好鍾意幫BB扮靚仔，依家成個世界都係佢。」

楊梓菁表示產後會繼續工作，她不諱言之前曾擔心消失一段時間生B，外界會否把她忘記，後來終於想通：「總之邊樣嚟就做邊樣先，BB來到就照顧BB先，咁今次係意外懷孕，不過我已經準備好為人母，依家會更加努力工作，BB係我嘅原動力，要努力賺奶粉錢，BB真係好生性，兩個月已戒夜奶，可以由晚上11點瞓到朝早10點，好錫媽咪。（會唔會再生？）都可以，睇緣分啦！」