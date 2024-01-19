日本神級按摩「悟空SPA」登陸香港　助港人享受香甜睡眠

【特約報道】都市生活節奏快、職場壓力大，不少人存在一度程度的睡眠障礙，甚至影響日間工作表現。想提升睡眠質素？於日本有着「神級按摩」之稱、有逾70萬人等候、預約輪候時間長達半年的按摩店「悟空SPA」正式登陸香港。憑着創辦人金田淳美耗時15年研鑽的21式手技，能刺激多巴胺分泌，讓顧客只需10分鐘就能入睡，體驗愉悅睡眠。

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10分鐘 即達睡眠高潮

「悟空SPA」創辦人金田淳美曾經是會計師，因工作壓力大以致長期睡眠質素欠佳，結果時常頭痛並影響工作表現，曾試過與客戶交談期間睡着了。為此她試遍坊間的按摩減壓，但以放鬆肩頸、背部爲主的手法未能紓緩其狀況。於是她自學頭部結構並自研頭部按摩法，之後更憑此開設按摩店「悟空SPA」，再根據顧客的反饋作改良，發展成現時的21式按摩法。客人會先進入冷凍空間加速血液循環，然後在45分鐘內重複數次21式手技，以點、壓、按、拉、撫等手勢按摩胸口、額頭、後頸、頭皮、腦側，令客人快速進入「睡眠高潮」（類似靈魂出竅）的狀態，最快10分鐘進入「絕頂睡眠」。

睡眠大賽冠軍 4分鐘極速入睡

為推廣「悟空SPA」，品牌早前舉辦了全港睡眠大賽，讓參賽者體驗20分鐘頭部按摩並比併誰先入睡。比賽的冠、亞、季軍均於5分20秒內成功入睡，冠軍林小姐更在4分21秒入睡。她表示平日思緒過多，即使躺在床上也無法醖釀睡意，試過數綿羊、喝熱牛奶等偏方依然無效，每晚若能睡上一、兩小時便覺滿足。但她指當治療師按到髮際線邊緣時，睡意即湧上來，不知不覺睡着了，她回憶道：「按完後整個腦袋變得輕盈，當晚亦能一覺到天亮。」而季軍高先生表示按摩櫈貼服身體曲線，配合治療師專業手法，十分放鬆，很快就能入睡。他提到有佩戴智能手錶的習慣，檢測到按摩後當晚的深層睡眠比平日長，更在5至10分鐘已進入夢鄉。

地址：旺角朗豪坊辦公大樓52樓

電話︰2587 7112

營業時間︰

星期二至五 12:00nn~9:00pm

星期六 10:00am~7:00pm

星期日、一及公眾假期休息