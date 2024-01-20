趙薇倉底劇換臉改名　閃現幕前

被內地列為「劣迹女星」的趙薇自兩年半前遭全面封殺後，演藝作品在內地平台清零，其倉底劇在無預警下以「借屍還魂」方式重見天日，除被以AI方式換上蔣欣的面貌及改劇名外，更在零宣傳下無聲無息草草播完，似乎演藝路重啟無望！另外，最近網傳她自殺的消息，日前她在哈爾濱遊玩闢謠。

曾跟章子怡及周迅並列內地頂流花旦的47歲趙薇，自2021年8月被列為「劣迹藝人」後，康莊演藝路即變「掘頭巷」，入行29年來累積的作品全數遭內地網上平台下架，她即時行蹤成謎，有如人間蒸發。近年她屢次在機場被野生捕獲，似自編自導自演式放料，疑有心爭取曝光率博重生，可惜一切只屬一廂情願。

近日有網民指趙薇的身影驚現央視，消息一度成為網上熱話。據知3年前，她曾偕內地男星秦昊合拍劇集《學區房》，兩人飾演年輕夫妻，惟劇集煞科後5個月，就傳出她遭內地官方「封殺」的消息，令劇集播映無期。直到前年，劇組請得憑《後宮甄嬛傳》「華妃」一角走紅的內地演員蔣欣以AI換臉方式取代趙薇，同時因劇集題材敏感，劇情需作調整，經補拍後才得以通過審批，一拖再拖後至上個月才播出。

女主角「面目全非」，就連劇集亦易名為《小滿生活》，近乎零宣傳，劇組以為劇集終可以脫胎換骨，無風無浪當新劇推出，但有眼利網民發現蔣欣身形有異，搜尋資料後才發現原來劇中較瘦的身影是趙薇，因製作成本有限，故部分背影、遠景等沒有全部換掉，意外讓趙薇重現幕前。

掀粉絲罵戰

趙薇「劣迹」之名至今未除，有死忠粉絲在網上留言望她早日重回幕前，更有人嫌蔣欣身材不及趙薇，結果惹來蔣欣的粉絲不滿，反擊指趙薇粉絲欠三觀兼腦殘，兩派粉絲互罵，間接為《小》劇宣傳，不過收視及口碑依然平平。

趙薇重回演藝圈似乎無望，不過網上不時流傳其「最新消息」，近日更傳出她自殺，事後有網民在社交平台Po出趙薇的近照，相中的她在哈爾濱遊玩，素顏的她一手拿着雪糕一手拿着冰糖葫蘆，非常開心，身形明顯發胖不少，而另一張相則見她穿上大衣，在白茫茫的雪景下擺出大字形甫士拍照，明顯是為闢謠現真身。另有網民留言指趙薇周遊列國、居無定所，大前年曾現身蕪湖，前年則分別到訪大理、西藏，去年又居於深圳、西藏及大理。她零工作卻得以四圍走，有傳是因她10年前以3,640萬元人民幣（約3,957萬港元）購入法國酒莊，酒莊每年售出逾5萬瓶紅酒，每瓶紅酒平均價為900元人民幣（約978元港元），估計她全靠賣酒才能維持生計。